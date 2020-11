Une saison de football particulière, mais heureuse pour les joueurs du Bas-Saint-Laurent

Malgré de nombreuses embûches et beaucoup d'incertitude reliées à la COVID-19, certains joueurs de football ont tout de même pu pratiquer leur sport au cours des derniers mois au Bas-Saint-Laurent.

Avec l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent est la seule région en zone orange où le football scolaire est autorisé dans la province. Les jeunes des écoles secondaires de La Pocatière et de Mont-Joli en ont profité.

En temps normal, les différentes équipes des Wisigoths de La Pocatière évoluent dans une ligue qui regroupe des formations de la région de Chaudière-Appalaches et de Québec.

Pour maintenir leurs activités, les équipes de La Pocatière ont décidé de participer à des rencontres amicales contre les équipes de Rivière-du-Loup et de Mont-Joli.

Dimanche marquait le dernier match de la saison.

Dominique Laberge, responsable du programme de football au Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière, souligne le caractère résilient des élèves.

Même si ce n’est pas la saison qu’on avait prévu, les jeunes sont super contents d’avoir pu continuer, mais c’était de semaine en semaine. À chaque fois on ne savait pas si on pourrait jouer la semaine d’après Dominique Laberge, responsable du programme de football au Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière

Dominique Laberge est responsable du programme de football scolaire du Collège-Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Faire du sport... et mieux réussir à l'école

Les membres des équipes du Mistral de Mont-Joli ont vécu une situation similaire. Pour plusieurs joueurs, le football sert de motivation pour performer dans les salles de cours.

Le retour sur le terrain a permis de constater une nette différence, selon certains professeurs et entraîneurs.

C’est l’avis de Jonathan Proulx, responsable du programme du programme sport-études football à l’école du Mistral de Mont-Joli.

On voyait que de semaine en semaine, avec les matchs qu’on jouait, on retrouvait les petits gars qu’on avait connus motivés de venir à l’école et qui socialisent , remarque-t-il.

Jonathan Proulx est responsable du programme sport-étude Football à l'école Le Mistral à Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Une saison particulière avec des règlements adaptés

Pandémie oblige, certains règlements ont été modifiés : chaque équipe devait fournir son propre ballon à l’attaque et les arbitres ne pouvaient pas y toucher. De plus, l’ensemble des parties se sont jouées sans partisans dans les estrades.

Pour les joueurs rencontrés, ces changements étaient le prix à payer pour poursuivre leurs activités.

Ç'aurait été bad pour moi de ne pas pouvoir jouer ma dernière année et je trouve ça triste un peu pour les autres équipes et les autres joueurs qui sont à leur dernière année , avoue Jean-Aleksei Saint-Pierre, un joueur de l’équipe juvénile du Mistral de Mont-Joli.

Jean-Aleksei Saint-Pierre a joué sa dernière année au sein de l'équipe du Mistral de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Après quelques mois de repos hivernal, joueurs et entraîneurs reprendront l’entraînement au printemps.

D’ici là, ils se croisent les doigts pour que les effets de la pandémie s’estompent, ce qui permettrait un retour à une saison régulière l’an prochain.

D’après un reportage de Patrick Bergeron