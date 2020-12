Comment s'assurer que son chien ne prend pas froid cet hiver?

Marion et Kathryn Walker ont deux passions : les chiens et la couture. Depuis une quinzaine d'années, elles fabriquent des vêtements pour chiens sur mesure.

L'automne est toujours très occupé pour les couturières. Avec le froid qui s’installe, de nombreuses personnes veulent équiper leur chien de vêtements d’hiver.

Quand on mentionne qu'on fait des vêtements pour chiens, les gens pensent souvent à quelque chose de frivole, mais les vêtements ont une réelle utilité , affirme Kathryn Walker, la copropriétaire de l’entreprise Coco Napoleon Canadian Pet Ware.

Un manteau d'hiver pour basset muni d'un col roulé confectionné par Kathryn et Marion Walker. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Kathryn et sa mère, Marion Walker, habillent des chiens de toutes les tailles.

Nous utilisons différents types de matériaux qui gardent au chaud, comme pour les humains. Nous faisons des vestes en laine polaire, mais également des manteaux d’hiver qui recouvrent les pâtes et même les oreilles , explique Kathryn Walker.

Marion et Kathryn Walker confectionnent des vêtements pour chiens depuis 15 ans. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Engelures fréquentes

Selon la technicienne en soins vétérinaires Valérie Kensett, de la clinique vétérinaire de Spruce Grove, les engelures sont fréquentes pendant l’hiver.

La question que les gens me posent le plus souvent, c’est si leur chien a besoin de bottes et d’un manteau , dit-elle.

Les chiens les plus à risque de prendre froid sont ceux qui ont le poil court, peu importe leur taille.

Il faut couvrir les chiens qui ont peu ou pas de poils avec un vêtement , explique Valérie Kensett.

Elle ajoute qu’il est important de ne pas sous-estimer le facteur éolien et de protéger les coussinets des animaux avec des bottes, de la gelée de pétrole ou encore du beurre de karité.

Il faut observer votre animal. S'il tremble, s'il a mal aux pieds, s'il ne veut pas mettre ses pattes par terre, tout cela montre qu'il a froid et que c'est le temps de rentrer , dit-elle.

Petits chiens et climat froid

Bien qu’ils soient très mal adaptés aux climats froids, les petits chiens comme les chihuahuas sont très populaires dans les pays nordiques.

Karin Daehn a élevé des chihuahuas pendant plus de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Karin Daehn a élevé des chihuahuas pendant plus de 20 ans. Certains de ses animaux vivent maintenant en Suède, au Nunavut et même en Sibérie.

Ce sont d’excellents animaux de compagnie d’intérieur , affirme l'Edmontonienne.

Les bottes peuvent protéger les coussinets du froid et du sel pendant l'hiver. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Malgré tout, elle recommande de bien s’équiper pour s’assurer que les petites bêtes ne souffrent pas du froid pendant l’hiver.

En plus des vêtements, elle conseille aux propriétaires de petits chiens de recouvrir leur cage portable d'une couverture lorsqu'ils sortent de la maison avec leur animal, ou encore d'utiliser des coussins chauffants contre lesquels les chiens peuvent se blottir.