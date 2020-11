Les drapeaux du Grand Sudbury en berne pour Alex Trebek

Le maire de Sudbury, Brian Bigger, a tout d'abord tenu à exprimer toutes ses condoléances à la famille du défunt.

Tout en rappelant le grand rôle d'ambassadeur de la municipalité de Sudbury qu'a joué M. Trebek, le maire a indiqué que l'animateur chéri des sudburois ferait à tout jamais fièrement partie de l'histoire de la municipalité .

Né à Sudbury, en Ontario, d'une mère franco-ontarienne et d'un père d'origine ukrainienne, Alex Trebek a animé la populaire émission Jeopardy! pendant près de 40 ans. Photo : Courtoisie Ville du Grand Sudbury

Alex Trebek a connu une reconnaissance internationale tout en gardant le charme des gens du Nord et leur esprit peu importe où il se rendait. Brian Bigger, maire de Sudbury

Sudbury rend hommage

Le maire Bigger a d'ailleurs annoncé que les drapeaux de la municipalité seront en berne au cours des prochains jours. De plus, un livre virtuel de condoléances sera mis à la disposition des citoyens.

Alex était un ambassadeur extraordinaire pour le Grand Sudbury et il est responsable d'avoir mis notre municipalité sur la carte pour que le monde nous découvre. Brian Bigger, maire de Sudbury

La municipalité du Grand Sudbury a mis ses drapeaux en berne en l'honneur d'Alex Trebek d'où il est originaire. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Paul Lefebvre, député fédéral de Sudbury, a joint sa voix au concert d'hommages à l'endroit de monsieur TrebekTrebek . Il a souligné la gentillesse de l'homme et rappelé que ce dernier avait la langue française à cœur.

C'est quelqu'un qui n'a jamais oublié ses racines, et ses racines françaises aussi, car il se considérait comme un francophile. Paul Lefebvre, député fédéral de Sudbury

M. Lefebvre a souligné que M. Trebek «savait d'où il venait et [que] c'était vraiment touchant car on l'avait dans sa salle à diner tous les soirs.»

Doug Ford chagriné

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a exprimé son chagrin via Twitter : Je suis triste d'apprendre le décès d'Alex Trebek, une véritable légende canadienne , peut-on y lire.

Hommage de l'Université d'Ottawa

L'Université d'Ottawa, où M. Trebek a fait ses études universitaires, a publié sur son site web un vibrant hommage à l'animateur.

Le texte, signé de la main du recteur de l'université, revient sur son parcours scolaire.

Il était diplômé en philosophie classique, choix qu’il a fait, a-t-il expliqué plus tard, parce que les cours de philosophie se donnaient le matin, ce qui lui permettait de travailler en après-midi et en soirée pour payer ses droits de scolarité. Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier, Université d'Ottawa

M. Frémont évoque aussi l'engagement d'Alex Trebek envers son ancienne institution scolaire.

Il souligne qu' il était un homme engagé et charmant, une personne unique et bienveillante dont les activités philanthropiques visaient d’abord et avant tout à créer et à soutenir des programmes pour stimuler le dialogue en société.

Alex Trebek a été investi de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale Julie Payette à Rideau Hall le 17 novembre 2017 (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le recteur rappelle qu'Alex Trebek a tenu des conférences à l’Université d’Ottawa.

[Cet établissement] a été ma première fenêtre ouverte sur le monde et à la poursuite de grands idéaux. Alex Trebek

Les politiciens fédéraux réagissent au décès

Le premier ministre du Canada a joint sa voix à celles qui pleurent le départ de M. Trebek.

Une icône nous a quittés. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Dans un gazouillis, Justin Trudeau a affirmé que : Presque chaque soir, durant plus de trente ans, Alex Trebek a diverti et éduqué des millions de gens. Grâce à lui, on a appris à aimer les jeux-questionnaires .

Pour sa part, Erin O'Toole a estimé qu' Alex Trebek était la fierté de Sudbury et soutenait fortement son alma mater, l’Université d’Ottawa .

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique a rappelé comment Alex Trebek était invité chaque soir dans tant de maisons pour des moments en famille et durant les repas .