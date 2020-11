La boxeuse témilacoise Leïla Beaudoin remporte une victoire par K.-O au Mexique

Leïla Beaudoin signe ainsi, à 24 ans, sa troisième victoire en carrière dans la boxe professionnelle.

Elle qui ne s’était pas battue depuis le 21 février à Rimouski, alors qu’elle avait vaincu Maria Esther del Angel Dial, porte maintenant sa fiche à 3-0-0.

La boxeuse aura eu droit à un long camp d’entraînement de neuf mois. La professionnelle a avoué en entrevue à Info-Réveil être fin prête pour le combat.

Ce n’est pas un problème pour moi de ne pas boxer pendant un certain temps. […] C’est comme faire du vélo, quand on recommence, ça repart facilement, dit-elle en riant. […] Je sais que je me suis améliorée et que je suis prête pour le combat.

La boxeuse professionnelle fait partie des trois protégés de Eye of the Tiger Management qui étaient en action au Mexique samedi.