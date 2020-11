Le Nord-du-Québec en zone orange : « une bonne nouvelle », dit la mairesse de Chibougamau

La mairesse de Chibougamau et vice-présidente du gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Manon Cyr se réjouit que le Nord-du-Québec passe en zone orange à compter de mardi.

Selon elle, avec l'augmentation du nombre de cas de contamination à la COVID-19, c'était la bonne décision à prendre.

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James comptabilise en effet 14 nouveaux cas depuis une semaine.

Une situation inquiétante pour les autorités sanitaires qui ont annoncé samedi que le Nord-du-Québec allait passer au palier 3, d'alerte orange dès mardi.

Pour nous, c'est une bonne nouvelle, s'exclame la mairesse. Comme vous avez pu le constater dans les dernières journées, les cas positifs ont fortement augmenté. C'était préoccupant. Actuellement la santé publique répond bien. Mais le palier orange nous permet d'augmenter les contraintes. Moi je salue cette décision et je suis heureuse de cette décision. J'aime mieux me trouver en palier orange pour qu’on puisse restreindre la propagation que de me trouver en palier rouge.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr Photo : Radio-Canada

La Ville de Chibougamau qui a d'ailleurs décidé d'interdire l'accès à l’hôtel de ville et à son garage dès mardi prochain.

L'administration municipale demande aux citoyens d'utiliser les services en ligne ou le téléphone puisqu'aucun rendez-vous sur place ne sera accepté.

La municipalité qui invite les citoyens à la prudence pour limiter la propagation de la COVID-19 et à télécharger l’application Alerte Covid.

On va envoyer un message clair à nos citoyens que là, c'est sérieux, et si on veut freiner la propagation de la COVID, c'est une des choses à faire. Manon Cyr

Le passage en zone jaune vise à introduire des mesures sanitaires comme la limitation des rassemblements privés à l’intérieur et à l'extérieur à un maximum de six personnes.

Pour les rassemblements dans les lieux publics, le maximum autorisé est de 25 personnes.

Les restaurants et les bars restent ouverts, mais avec un maximum de six personnes par table.