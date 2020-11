Élections en Saskatchewan : les députés de deux dernières circonscriptions sont connus

Le décompte final des bulletins de vote des deux dernières circonscriptions provinciales est terminé, et les circonscriptions de Regina-Pasqua et Saskatoon-Riversdale seront représentées par des députés du Parti saskatchewanais. Le Parti saskatchewanais et Scott Moe auront donc 48 députés à l’Assemblée législative de la province, alors que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Ryan Meili aura 13 représentants siégeant au gouvernement.