Au cœur des espérances canadiennes, une lutte conjointe des deux pays contre la crise de la COVID-19 et celle des changements climatiques, deux priorités que le ministre des Affaires étrangères dit avoir relevées du discours unificateur de Joe Biden, samedi soir.

Il y a une belle opportunité de rebâtir ensemble , anticipe le ministre, en entrevue à Radio-Canada. Il y a des grands pans de son programme qui nous rassemblent, la lutte contre les changements climatiques, l’innovation technologique, cite François-Philippe Champagne sans attendre que le perdant, Donald Trump, reconnaisse sa défaite, pour s’exprimer.

Le cabinet du premier ministre s’est également empressé de féliciter Joe Biden et Kamala Harris à l’annonce des résultats, samedi, en soulignant dans un communiqué la relation extraordinaire et unique des deux pays sur la scène mondiale.

Le soulagement et la volonté de tourner la page sont évidents chez de nombreux pays aux relations diplomatiques fortement éprouvées par l’administration Trump.

On parle de stabilité, de prévisibilité, je pense que le monde a bien besoin de ces mots-là aujourd’hui. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Alors que le scrutin américain a été observé comme un test historique pour une démocratie sous haute tension, le Canada espère désormais compter sur un nouvel allié pour démêler ses relations houleuses avec Pékin. Le ministre des Affaires étrangères évoque la mise en œuvre d’un plan, avec la nouvelle administration, pour faire face à cette diplomatie coercitive qu’on a vue de la part de la Chine.

C’est tout à fait dans nos priorités de voir comment on peut travailler ensemble, dit-il, comment on peut faire face à cette montée de cette diplomatie coercitive pour laquelle on a deux Canadiens qui en ont fait les frais et qui sont encore détenus de façon arbitraire depuis plus de 700 jours.

Essor international

Ottawa veut également réaffirmer son positionnement économique à l’aune des changements climatiques. C’est une opportunité de voir comment on peut innover ensemble, comment on peut fabriquer ensemble, comment on peut vendre ensemble à travers le monde , fait valoir François-Philippe Champagne.

Joe Biden a promis de réintégrer l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique le plus tôt possible, ce qui, en plus de ses propres politiques environnementales nationales, pourrait être une aubaine pour le Canada, notamment en ouvrant des marchés pour les technologies canadiennes d'énergie propre.

Les chaînes d’approvisionnement, qui étaient globales, se régionalisent. On parle maintenant plus de résilience que d’efficacité, analyse le ministre. Moi j’y vois un intérêt énorme pour nos PME, pour nos travailleurs de voir comment on peut faire plus ensemble, non seulement à l’échelle bilatérale, mais aussi internationale.

Avec les informations de Caroline Lacroix