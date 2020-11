Élections municipales : difficile de gagner face à un élu sortant selon des experts

Alors que les élections municipales se tiennent lundi en Saskatchewan, deux chercheurs en sciences politiques soulignent que les candidats sortants ont statistiquement plus de chance de se faire réélire.

Le professeur associé du département de sciences politiques de Calgary Jack Lucas est formel, les candidats sortants au Canada ont un taux de réélection parmi les plus hauts des pays démocratiques. Cela est encore plus fort au niveau municipal qu’au niveau provincial ou fédéral.

C’est souvent le cas que plus de 80 %, voire 90 %, d’élus qui choisissent de se représenter soient réélus , explique-t-il.

Il explique qu'il y a plusieurs raisons à cela telles que la renommée du nom de la personne, le bénéfice de tenir déjà le siège, ou encore la satisfaction des électeurs vis-à-vis de l’élu en place.

Il ajoute qu’à l’instar des compétitions sportives, les vainqueurs d’une fois ont tendance à entretenir une série de victoires.

Il y a peut-être des candidats de grande qualité, ce qui sous-entend qu’ils ont des qualités qui attirent les électeurs. En raison de ces caractéristiques, ils continuent de gagner une fois qu’ils ont remporté une première fois , explique-t-il.

Être déjà installé sur le siège de la fonction pour laquelle les électeurs sont appelés à voter est aussi un atout.

Selon Jack Lucas les électeurs offrent le bénéfice du doute à une personne qui a déjà été élue et qui occupe déjà la fonction en estimant qu’elle ne doit pas être si mauvaise .

La course n’est toutefois pas perdue d’avance pour les autres candidats.

Plus d’informations les électeurs ont sur un candidat nouvellement arrivé, plus ils sont enclin à l’envisage sérieusement , explique le professeur.

Il reconnaît toutefois que dans le cas d’élections municipales, les informations en ligne ne sont pas aussi facilement fournies que lors d’élection provinciale par exemple.

Ce n’est toutefois pas l’avis du secrétaire municipal Jim Nicol. Ce dernier se dit fier de la plateforme en ligne pour les élections municipales de Regina de 2020. Il souligne que chaque candidat y a une biographie et peut y publier une courte vidéo.

L’information pour les électeurs sur le site internet est exhaustive , estime-t-il et ajoute espérer que cela fournira aux candidats comme aux électeurs l’information qui leur est nécessaire.

Selon Jack Lucas, une option qui permettrait de réduire l’avantage des candidats sortants serait de passer à un système de vote par parti et non plus par candidat.

Il s’agit d’une solution que plébiscite le professeur émérite de l’Université de York et chercheur en politiques municipales Robert MacDermid.

Quand vous avez une personne qui a été en fonction pendant longtemps, elle a des liens avec l’industrie immobilière , donne-t-il en exemple. C’est très difficile pour une personne qui n’appartient pas à un parti de mettre en défaut un élu sortant en tant qu’individu .

Il estime qu’en revanche si les candidats étaient affiliés à des partis pour lesquels les électeurs votent, il serait plus facile de connaître les enjeux politiques de chaque groupe.

Jack Lucas nuance toutefois en indiquant que ce type d’élection pourrait toutefois jouer encore en la faveur des candidats sortants, mais que des recherches supplémentaires seraient nécessaire pour le vérifier.

Avec des informations de Heidi Atter