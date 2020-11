Une tempête hivernale rend la circulation difficile à Saskatoon

L'ajout de pluie verglaçante et de poudrerie, laissant les rues et les trottoirs couverts de glace sous les chutes de neige, complexifie les opérations, prévient la ville.

Les équipes et les entrepreneurs sont déjà à l’ouvrage afin de contenir la situation. Notamment, afin d'épandre du sable et du sel, mais les opérations pourraient prendre plus de temps que prévu.

L’objectif est de maintenir la mobilité sur les rues et les trottoirs prioritaires pendant que les conditions de tempête se poursuivent. Cela comprend le sablage et le salage des rues couvertes de glace, des intersections et des ponts et la réduction de l'accumulation de neige sur les autoroutes , précise le communiqué de la ville de Saskatoon, dimanche.

Saskatoon est frappé d’un avertissement de tempête hivernale, avec des chutes de neige prévues pouvant atteindre 35 cm et des rafales de vent pouvant atteindre 80 km / h.

Les autorités s’attendent à ce que les conditions routières et la visibilité se détériorent tout au long de la journée.

Rappels importants

Les résidents de Saskatoon devraient éviter les déplacements non essentiels et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité pendant la tempête.

Si des déplacements sont nécessaires, ajustez les conditions de conduite et surveillez les équipes de déneigement équipées de feux clignotants.

Restez à distance de sécurité et soyez prêt à vous arrêter rapidement.

Certains panneaux de signalisation sont recouverts de neige, les conducteurs doivent donc faire preuve de prudence aux intersections.

Par ailleurs, ces conditions météo touchent d'autres secteurs en Saskatchewan. La province a émis des avertissements visant à éviter les voyages non essentiels pour différentes régions où les conditions routières sont appelées à se détériorer.

La prudence est de mise lors des déplacements sur les routes.