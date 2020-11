En Abitibi-Témiscamingue, la solidarité s'organise à l'approche des fêtes

C’est le cas à l’école primaire Kinojévis de Rouyn-Noranda, où les 161 élèves de l’école s’engagent à lire contre la faim.

Durant tout le mois de novembre, les enfants, de la maternelle à la 6e année, comptabiliseront le temps qu’ils consacrent à la lecture. Ils souhaitent trouver des partenaires d’affaires qui leur feront des dons en échange de leurs efforts.

Selon Karine Hébert, enseignante soutien responsable du projet, les élèves miseront sur l’une de leurs principales forces afin d’atteindre leur objectif.

« L'équipe-école, les élèves, tout le monde, on s'est demandé : qu'est-ce qu'on fait le mieux quand on est un élève au niveau primaire? Et on s'est dit, lire, c'est vraiment ce que font de mieux les élèves. Et comment on rentabilise ça, le fait de lire? C'est en se cherchant des partenaires d'affaires qui accepteraient de nous faire des dons pour le temps de lecture que nos élèves vont faire. Et ces dons-là, on va les remettre en totalité à la banque alimentaire de Rouyn-Noranda », explique Mme Hébert.

Les 161 élèves de l’école primaire Kinojévis de Rouyn-Noranda s’engagent à lire contre la faim. Photo : Gracieuseté, Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda

L’enseignante compte miser sur la démarche entrepreneuriale amorcée par les élèves afin de séduire les donateurs potentiels au sein de la communauté d’affaires.

« On ne voulait pas mettre de pression sur les parents, qui en ont déjà beaucoup à payer. Donc, on s'est dit, allons chercher des partenaires d'affaires qui vont être sensibles à cette cause-là, et qui vont être sensibles à la démarche entrepreneuriale de nos élèves, parce que c'est une démarche entrepreneuriale. On parle d'un vrai besoin dans la communauté, et on met en place des moyens à partir de nos compétences, à partir de ce dans quoi on est bons, pour aller chercher des sous et ensuite les redonner à un organisme », souligne-t-elle.

Des entreprises au rendez-vous

Du côté de Ville-Marie, la copropriétaire du restaurant La Gauloise, Cathy Légaré, indique qu’elle et son mari cherchaient une façon de donner un coup de main, étant donné la situation difficile dans laquelle se retrouvent plusieurs personnes.

L’entreprise a donc décidé d’organiser deux tirages, en partenariat avec des artisans locaux. Les participations peuvent être achetées directement au restaurant, ou en passant par la page Facebook du commerce.

Tous les profits des tirages seront distribués pour les paniers de Noël du Témiscamingue.

Stéphane Legrand et Cathy Légaré, copropriétaires Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

En plus des tirages, des enchères sont organisées sur la page Facebook de La Gauloise.

« C’est parti de notre voisin d’en face qui avait eu l’idée de nous aider dans notre projet. Il nous a offert du café, et on a eu l’idée de lancer des enchères. On a approché des producteurs et des artisans locaux qui nous ont offert des produits qu’on a mis aux enchères. Les gens peuvent miser sous la photo sur notre page Facebook. Il reste jusqu’à jeudi 8h pour enchérir. À peu près tous les lots ont reçu des mises équivalentes à leur valeur, donc ça fera de beaux montants à remettre aux paniers de Noël », déclare Mme Légaré.

À Rouyn-Noranda, l’entreprise Inter Clôture Abitem a de son côté décidé d’offrir son party du temps des fêtes en cadeau.

La responsable du marketing, Marie-Ève Labonté, explique que l’annulation de la Grande Guignolée des médias a conduit à une réflexion sur la meilleure façon de contribuer.

« En joignant ça [l’annulation de la Grande Guignolée] au fait qu’il n’y aurait pas de party de Noël dans la plupart des entreprises cette année, dont la nôtre, on s’est dit qu’on pourrait prendre une partie du budget qu’on avait réservée pour notre party de Noël et le remettre à la grande guignolée pour les paniers de Noël », raconte Mme Labonté.

L’entreprise espère que l’initiative fasse boule de neige auprès des nombreux commerçants et entrepreneurs de Rouyn-Noranda et de la région.

« Le but, c’est d’inciter d’autres entreprises à faire la même chose, c’est pour ça qu’on a mis ça sous forme de défis. Nous, on donne un montant, et on met au défi deux autres entreprises de la région de Rouyn-Noranda de faire la même chose. On espère qu'elles feront un don, et qu’elles mettront à leur tour deux entreprises au défi, pour faire une grande chaîne qui pourra aider à combler les sous qui sont amassés normalement par la Grande Guignolée des médias », explique Mme Labonté.

Claudine Jutras-Roy a amassé 90 manteaux récoltés jusqu’à maintenant qui seront redistribués aux gens dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À la boutique Le Mercier de Rouyn-Noranda, une initiative a permis de récolter près de 100 manteaux d’hiver pour les gens dans le besoin. La propriétaire du commerce, Claudine Jutras-Roy, explique que les gens ont été particulièrement généreux cette année.

« Les gens nous apportent des manteaux chauds. Il faut se dire que les gens qui ont besoin de ces manteaux, il faut qu’ils puissent passer un 4 heures dehors à -30, donc on est très contents de ce qu’on a récolté cette année, on a de beaux manteaux chauds », signale Mme Jutras-Roy.

Une solidarité qui fait du bien

La responsable régionale pour la Grande Guignolée des médias en Abitibi-Témiscamingue, Nathalie Larose, est heureuse de constater la générosité de la population en cette période difficile.

« On sent vraiment une belle solidarité des gens, de la population. Cette pandémie-là, elle affecte tout le monde, autant les entreprises que monsieur madame tout le monde. Avec l’annulation de la Guignolée des médias, ça a causé beaucoup d’inquiétude au niveau des comptoirs alimentaires et des regroupements de paniers de Noël de la région », constate-t-elle.

Mme Larose indique qu’un portail régional sera créé afin de permettre les dons en ligne cette année.

En raison du grand nombre de bénévoles nécessaires pour trier les denrées alimentaires, elle ajoute que les dons en argent sont à privilégier en cette période de pandémie.

« En plus, l’argent va permettre aux organismes ou aux comités d’acheter exactement ce dont ils ont besoin. Par exemple, si un organisme a reçu un gros don de pots de sauce à spaghetti, il n’en achètera pas pour ses paniers de Noël et va pouvoir acheter autre chose. Donc l’idéal, pour cette année, c’est vraiment un don en argent ou encore une carte-cadeau », conclut-elle.

Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir et Boualem Hadjouti