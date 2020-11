COVID-19 : Avec 1328 nouvelles infections, l’Ontario brise à nouveau son record quotidien

Santé publique Ontario rapporte un record de 1328 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, ainsi que 13 décès supplémentaires et 877 nouvelles guérisons.

Il s’agit également de la plus forte hausse de cas actifs dans la province en une seule journée avec 438 porteurs actifs du virus de plus que la veille. Le nombre de cas actifs bat un record pour une 21e journée consécutive et dépasse désormais la barre de 9000.

Depuis le début de l'épidémie, l'Ontario a recensé 84 153 cas de COVID-19, et le bilan fait état de 3 233 morts liées au coronavirus.

Le dépistage continue d’afficher un rythme bien au-dessous des cibles fixées par le gouvernement. Seulement quelques 37 500 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 h. En début de semaine, le premier ministre Doug Ford annonçait vouloir atteindre la barre des 100 000 tests par jour d’ici décembre.

Toronto a enregistré 434 des nouveaux cas de dimanche, suivis de 385 dans la région de Peel, 105 dans la région de York et 71 à Ottawa.

La Ville-Reine a décidé de maintenir les restrictions en vigueur depuis plusieurs semaines jusqu’au 14 novembre.

La région de Peel, elle, est tombée en zone rouge samedi matin, le plus haut palier de restrictions provinciales avant le confinement intégral. Mais les autorités locales ont décidé de prendre des mesures supplémentaires. Elles entreront en vigueur le 13 novembre prochain.