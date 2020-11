Le redoux couronne un été exceptionnel pour les clubs de golf

Je n’ai jamais vu ça! confie Christian Vermette, directeur général du club de golf de Lotbinière, à Saint-Gilles.

Celui qui a fait ses premières armes à 14 ans sur le terrain admet qu’en 35 ans d’expérience, un tel achalandage, à la mi-novembre, est inédit.

On a accueilli 300 golfeurs depuis vendredi. Le téléphone ne dérougit pas : j’arrive au bureau à 7 h et il commence à sonner à 7 h 05. Je vous le dis : des problèmes comme ceux-là, j’en prendrais tous les jours! Christian Vermette, directeur général, Club de golf de Lotbinière

Son directeur adjoint, Jean Vachon, abonde dans le même sens. Lui non plus n’a jamais vu rien de tel en novembre.

On pourrait remplir trois fois le terrain si on prenait toutes les réservations! dit-il.

À la réception du golf de Lotbinière, les journées semblent occupées depuis le début de l’été.

Avec la pandémie, on dirait que les gens ont juste ça à faire. Ils se garrochent sur les terrains! explique-t-on au bout du fil. Ça continue : présentement, nous sommes remplis jusqu’à jeudi.

Au Golf Royal Charbourg, les toiles recouvrent le terrain depuis le 25 octobre en prévision de l’hiver.

Les golfeurs, eux, sont nombreux à appeler dans l’espoir de pouvoir obtenir un départ.

Ça appelle et ça appelle : c’est fou comme ça appelle! raconte Charles-Elliott Bureau à la réception.

Il ajoute que l’engouement automnal des golfeurs, rare à la mi-novembre, reflète l’ensemble de la saison.

C’est épouvantable comment il y a eu du monde cette année. Juste avant de fermer, on pouvait avoir 120 joueurs par jour sur notre terrain. C’est trois fois plus que l’année précédente! Charles-Elliott Bureau, Club Royal Charbourg

Christian Vermette a aussi observé que la clientèle avait rajeuni cet été, les golfeurs de 20 à 35 ans étant beaucoup plus nombreux qu’avant sur son parcours.

On vend des abonnements juniors, pour les gars et les filles qui sont au cégep, par exemple, explique-t-il. L’an dernier on en a vendu trois. Cette année, cinq fois plus : 15!

Environnement Canada prévoit que le redoux réchauffera nos régions jusqu’à vendredi.