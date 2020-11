La mobilisation des membres du SEUAT se poursuit

Depuis quelques jours, ses membres participent à une campagne de visibilité dans les quatre parties de la région.

Les membres portent un chandail avec le message : Il faut que ça change maintenant pour attirer l'attention du gouvernement.

Le président du syndicat Yvan Dallaire rappelle que les demandes du syndicat ont été déposées il y a une année sans que rien ne pointe à l'horizon.

Il explique que les demandes du syndicat visent l'amélioration des conditions des enseignants, qui doivent composer avec les difficultés qu'impose la pandémie.

Présentement, les enseignants sont à bout de souffle, ils l'étaient déjà avant la pandémie et en temps de crise ils le sont davantage. Yvan Dallaire

Nos priorités sont : la composition de la classe et les services aux élèves en difficulté, deuxièmement la lourdeur de la tâche, ensuite la rémunération, on rappelle qu'on est les moins bien payés au canada et enfin la précarité et l'entrée dans la profession enseignante , résume Yvan Dallaire.

À lire aussi : COVID-19 : les enseignantes peuvent obtenir des retraits préventifs

Pour le moment, les activités du syndicat se limitent à des actions ponctuelles, mais Yvan Dallaire promet d'accentuer la pression si les choses ne bougent pas.

On commence à s'échauffer avec ça, mais c'est sûr que la mobilisation va s'accentuer. Yvan Dallaire