Au moins huit lieux d'exposition potentielle à la COVID-19 près d'Halifax

Le restaurant Gahan House de la rue Sackville à Halifax, le 4 novembre, de 19 h 45 à 23 h 45.

La ligne d'autobus 59 de l'arrêt Portland à l'arrêt Alderney, le 4 novembre, de 13 h à 14 h.

Le magasin Superstore Braemar, le 3 novembre, de 11 h à 13 h.

Le gym Fit4Less de Bedford, le 3 novembre, de 19 h 30 à 23 h.

Le centre des Jeux du Canada, le 2 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30.

Le centre de Soccer BMO de l’allée Thomas Raddall, le 1er novembre, de 18 h à 21 h.

Le magasin Dollarama du centre commercial Scotia Square, du 27 au 30 octobre, entre 12 h et 15 h.

Le vol WJ254 de WestJet du 30 octobre de Toronto à Halifax.

L’avion en question a quitté Toronto à 21 h 45 et a atterri à Halifax le 31 octobre à 1 h du matin. Les passagers des rangées 39 à 45 des sièges A, B et C sont plus susceptibles d'avoir eu un contact étroit, et sont priés d'appeler immédiatement Télé-Soins, au 811.

Les autorités de santé publique demandent à toutes les personnes qui ont fréquenté ces lieux d’être attentives à l’apparition de symptômes de la COVID-19 durant 14 jours.

Si elles développent des symptômes, ces personnes doivent s’isoler immédiatement et communiquer sans tarder avec Télé-Soins.