Après l'Amérique centrale, la tempête Eta frappe Cuba

Après avoir fait près de 200 morts ou disparus en Amérique centrale, la tempête tropicale Eta frappe dimanche Cuba avec des vents forts et des pluies abondantes et doit traverser l'île, du sud au nord, avant de se diriger vers la Floride.

Eta a frappé la côte sud de Cuba vers 4 h 30, à la frontière entre les provinces [centrales] de Sancti Spiritus et Ciego de Avila. Les vents les plus forts continuent de souffler autour de 100 km/h, avec des rafales plus importantes , a annoncé l'Institut de météorologie (Insmet).

De fortes pluies ont été signalées dans la partie est de Cuba, où la défense civile et les autorités locales ont évacué des milliers de personnes vers des zones sûres par crainte d'inondations, les sols étant déjà gorgés d'eau et les bassins de retenue pleins.

Dans les prochaines heures, les vents continueront d'avoir la force d'une tempête tropicale, entre 70 et 95 km/h dans la région centrale de Cuba, avec des rafales plus importantes. Ces vents produiront de fortes houles sur la côte sud, avec une élévation du niveau de la mer , a ajouté l'Insmet.

La tempête se dirigera alors vers la côte nord de la province de Ciego de Avila, puis piquera en direction du nord-est, vers l'État américain de Floride, selon les prévisionnistes.

Des dizaines de personnes sont mortes d'une coulée de boue provoquée par le passage d'Eta, dans le village de Queja, au Guatemala, le 7 novembre 2020. Photo : pool/afp via getty images / Esteban Biba

Lourd bilan en Amérique centrale

Eta, qui avait touché terre mardi sur la côte caraïbe du Nicaragua en puissant ouragan de catégorie 4 avec des vents de 140 km/h, s'est progressivement affaiblie en passant sur le Nicaragua et le Honduras.

Ses pluies torrentielles ont aussi affecté le Costa Rica, le Panama, le Salvador, ainsi que le Mexique, où les autorités du Chiapas, l'un des États les plus pauvres du pays, ont annoncé la découverte d'au moins une vingtaine de morts, pour la plupart emportés par des cours d'eau en crue.

Le plus lourd bilan est au Guatemala, avec au moins 150 morts ou disparus, et samedi les secouristes ont continué de chercher des rescapés après le glissement de terrain provoqué par l'ouragan dans le village indigène de Queja, dans le nord du pays.

Au Honduras, les autorités ont annoncé samedi un bilan d'au moins 23 morts après les fortes inondations.