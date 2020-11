Un parc à neige permanent au Mont-Vidéo

Il s'agit d'un projet évalué à plus de 100 000 $ rendu possible grâce à la contribution de 17 commanditaires de la région.

Les travaux d'aménagement des structures et des modules du parc ont déjà commencé et seront prêts à accueillir les adeptes de sensations fortes dès cette saison.

Mathieu Chevrier est administrateur pour le conseil d'administration du Mont-Vidéo

Le parc à neige existe depuis une bonne vingtaine d'années sauf qu’ériger un parc à neige demande une quantité très grande de neige artificielle, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus tard qu'il est opérationnel et ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'heures de machinerie , raconte le responsable.

Selon lui, en le faisant de façon permanente, on s'assure pour les années futures d'avoir un parc à neige qui ouvre tôt et qui est aux nouvelles normes de la sécurité. Donc on a un parc plus sécuritaire et avec des structures beaucoup plus performantes pour répondre aux besoins.

Avec cette nouvelle structure, le Mont-Vidéo pourrait devenir la destination des adeptes de ce sport dans la région.

Ça va permettre à plus de gens de pratiquer ces acrobaties d'une façon sécuritaire, d'avoir une saison acrobatique plus longue et ça va nous permettre d'améliorer le calibre de nos jeunes et peut-être même d'avoir un jour une équipe d'acrobatie au Mont-Vidéo , espère Mathieu Chevrier.