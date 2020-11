À Québec, certains renouent avec « la fierté d'être Américain »

C’est un grand soulagement, vraiment, c’est une bonne nouvelle! s’exclame Brian Lipson depuis son appartement de Québec.

Natif de Détroit, au Michigan - un des États que le camp démocrate a ravi au parti républicain dans sa marche vers la victoire -, M. Lipson vit depuis 2011 dans la capitale québécoise.

Pour lui, le départ de Donald Trump marque le retour de son patriotisme.

Ce changement de régime, il l’attendait depuis longtemps , concède-t-il. Il marque, à son avis, le rétablissement non seulement de la démocratie, mais aussi de la fierté d’être Américain lorsqu’on habite à l’extérieur du pays.

Au cours des quatre dernières années, il y a des choses honteuses qui se sont dites , déplore Brian Lipson.

Joe Biden et Donald Trump, à son avis, sont deux opposés. Il voit, dans le président désigné, une décence qui manquait au 45e président américain.

Brian Lipson a appris avec soulagement l'accession de Joe Biden et de Kamala Harris à la Maison-Blanche. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

D’entendre Joe Biden parler des enfants noirs qui doivent discuter avec leurs parents de la manière d’agir en présence de policiers versus un président qui essaie activement de dénigrer les minorités… La société américaine est très polarisée, observe-t-il, et ce n’est pas quelqu’un avec le discours de M. Trump qui va unir le pays , selon lui.

Hoffman Wolff, lui, est né en Caroline du Nord, un État qui penche encore du côté républicain dimanche matin.

Établi à Québec depuis 7 ans et demi, il n’a pas hésité à déboucher le champagne pour célébrer la victoire du ticket démocrate.

J’étais content d’entendre les nouvelles [hier] matin! lance celui qui a étudié à l’Université Laval. Maintenant, avec un président plus modéré, on va pouvoir avancer.

Ce qui le réjouit, c’est l’impression que désormais, tous les Américains seront pris en compte par le nouveau président, et pas seulement la moitié d’entre eux, celle qui constitue sa base .

Hoffman Wolff a débouché le champagne pour célébrer l'issue de l'élection américaine, samedi. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Pour les deux Américains installés à Québec, le changement de régime marque une nouvelle ère pour les États-Unis.

Avec Kamala Harris, la première femme vice-présidente, et noire, qu’on a jamais eue , précise Brian Lipson, les États-Unis font un pas important en direction d’une plus grande justice raciale. La gestion de la pandémie - qui a fait plus de 234 264 morts aux États-Unis, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) - sera meilleure, croit-il aussi.

Pour Hoffman Wolff, les relations que son pays natal entretient avec le reste du monde risquent de s’améliorer. Joe Biden, à son avis, risque de privilégier la collaboration plutôt que les conflits qui ont marqué la diplomatie trumpienne, particulièrement envers ses plus proches alliés.

Les deux hommes s’entendent toutefois pour dire que le plus grand défi qui se dresse devant le 46e président et sa colistière, ce sera de remblayer le fossé qui sépare ce qui semble être deux Amériques.

Ça va prendre du temps, ce ne sera pas immédiat , croit M. Wolff. Mais l’élection du tandem Biden-Harris va donner un grand esprit d’unité au pays , espère M. Lipson.

Le refus de concéder

Donald Trump n'a pas encore concédé la victoire. Photo : Getty Images / BRENDAN SMIALOWSKI

Les divisions américaines inquiètent aussi les citoyens de Québec. Dans les rues de la capitale, Radio-Canada a rencontré une dizaine de personnes qui, sans exception, poussaient un soupir de soulagement en voyant la fin prochaine du chapitre trumpien.

Plusieurs, toutefois, s’inquiétaient de son refus d’accepter la défaite.

S’il peut s’en aller délicatement, je pense que tout le monde va être heureux , disait l’un d’entre eux.

M. Trump semble refuser les résultats et il a jusqu’au mois de janvier pour rester en poste. C’est sûr que c’est une grande période de tension , s’inquiétait une dame.

Un autre citoyen de Québec évoquait même le risque que le président sortant, en refusant de quitter sereinement la Maison-Blanche, attise le risque de violences .

Dans son dernier message publié sur Twitter, Donald Trump se félicitait encore d'avoir recueilli 71 millions de voix dans les urnes. Le plus grand nombre de votes JAMAIS recueilli par un président! scande-t-il.

Joe Biden doit prêter serment le 20 janvier.

Avec les informations de Camille Simard et d'Alexane Drolet