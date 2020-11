Un feu rouge brûlé entraîne la collision de 10 voitures à Montréal

Deux blessés ont été transportés à l'hôpital, dont un piéton âgé de 32 ans qui a été retrouvé inconscient après l'accident, ainsi qu'un chauffeur de taxi âgé de 68 ans. Leur vie ne serait pas en danger.

L'accident est survenu vers 2 h 45 au coin des rues Grenet et de Salaberry quand une course entre deux véhicules n'a pas tenu compte d'un feu rouge.

L'un des deux véhicules en course a embouti un taxi qui passait au feu vert à l'intersection. L'autre véhicule impliqué dans la course ne s'est jamais arrêté.

Alors, nous sommes à la recherche des deux conducteurs dans cet événement. Les enquêteurs vont tenter avec des caméras de surveillance et de l'information provenant de témoins de recueillir le plus d'informations possible pour localiser ces individus , a affirmé l'agent Brabant du SPVM.

La rue de Salaberry était fermée dans les deux directions entre les rues Lachapelle et le boulevard O'Brien. La rue Grenet était fermée entre les rues de Mésy et de Louisbourg.

Un accident est survenu dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville dans la nuit, vers 2h45. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Des agents et des reconstitutionnistes du SPVM mènent une enquête sur les lieux de l'accident.

Le SPVM rapporte également des rassemblements de dizaines de véhicules adeptes de drifting (glisse ou dérapage contrôlé en français), dans la nuit de samedi à dimanche, dans la région de Montréal et dans les secteurs de la Rive-Nord et de la Rive-Sud.

Un rassemblement aurait été repéré dans le stationnement de la zone commerciale du Marché Central, à Ahuntsic-Cartierville.