Quatre suspects arrêtés lors d'une saisie de drogue à Summerfield

Selon ce que rapporte la GRCGendarmerie royale du Canada , les policiers ont exécuté un mandat de perquisition, vendredi matin, dans une résidence du chemin Back Greenfield.

Quatre suspects ont été arrêtés, et la police a saisi diverses drogues et une arme dans l'ouest du Nouveau-Brunswick.

Sur place, ils auraient saisi de la méthamphétamine en cristaux, des comprimés de méthamphétamine en cristaux et de la cocaïne, ainsi que des objets associés aux drogues, une arme à feu entreposée de façon négligente et de l'argent liquide , peut-on lire dans le communiqué de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les quatre suspects sont deux hommes de 27 et 34 ans et deux femmes de 19 et 32 ans. Les suspects ont été libérés en attendant leur comparution prochaine.

Des policiers de Woodstock et de Fredericton ont collaboré à l'enquête.