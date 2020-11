Joe Biden a obtenu le vote de plus de 270 grands électeurs, devenant ainsi le 46e président des États-Unis. Kamala Harris devient du même coup la première femme vice-présidente.

Il y avait des larmes, tout de suite. Des larmes de joie, de tristesse aussi parce que c’était difficile de voir nos voisins, nos amis passer à travers plusieurs mois de difficulté non seulement avec le virus, mais aussi au niveau de l’élection , a raconté Mme Clement en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Bernadette Clement, mairesse de Cornwall (archives). Photo : Radio-Canada

La mairesse de Cornwall a beaucoup en commun avec Kamala Harris. Ce sont deux femmes noires âgées de 55 ans et qui ont toutes les deux été élues par leur population. C’est un moment vraiment rempli d’émotion , s'est-elle exclamée.

Elle va inspirer toutes sortes de générations de femmes et de jeunes hommes , a expliqué Mme Clément. [Ils] vont voir ça comme […] les choses que les femmes font, […] les choses que les femmes noires font dans leur quotidien : c’est de se lancer en élection et de se faire élire à des postes élevés comme ça .

Une journée historique

Devant l’ambassade américaine à Ottawa, il n’y a pas eu de gros rassemblements samedi après la victoire des démocrates aux élections américaines. Quelques passants ont profité de leur passage devant l’édifice pour célébrer la victoire de Joe Biden et Kamala Harris.

L'ambassade des États-Unis sur la promenade Sussex à Ottawa. (archives) Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Pour plusieurs, il s’agit d’une journée historique . Berdj Papa a fait la route depuis Montréal pour célébrer. C’est un moment qui est très significatif pour le reste du monde , dit-il.

C’est une journée d’autant plus mémorable pour plusieurs en raison de l’élection de Kamala Harris à titre de vice-présidente des États-Unis. Je pense que c’est super bon qu’il y ait une femme qui est au pouvoir alors je suis tellement heureuse , se réjouit Julia Cobden. Je voulais que Hillary Clinton soit présidente [en 2016], mais ce n’est pas arrivé. C’est super bon qu’il y ait une vice-présidente , ajoute-t-elle.

De voir que les gouvernants commencent à refléter la diversité du pays, […] c’est un pas de géant dans la bonne direction. Geoffrey Schoenberg

L’issue de cette élection signifie également que le président sortant devra quitter la Maison Blanche en janvier prochain. Les Américains ont voté pour quelqu’un qui n’est pas Donald Trump, c’est un pas immense , s’exclame Geoffrey Schoenberg.

Rappelons que le camp Trump conteste vivement la victoire démocrate et promet de défendre sa cause devant les tribunaux.

Il n’admettra jamais ses torts, imaginez jouer au Monopoly avec lui : il ne ferait jamais faillite ! lance M. Schoenberg à la blague.

Un soupir de soulagement

La victoire de Joe Biden permet au porte-parole de Democrats abroad Canada de la région de La Capitale nationale, Larry Rousseau, de pousser un soupir de soulagement.

C’est un grand soulagement. Nous avons un résultat. Un résultat qui est annoncé comme à l’habitude par les grandes chaînes. […] Les statisticiens n’auraient pas déclaré le gagnant avant d’en avoir la certitude , lance-t-il.

Synonyme de changement de gouvernance aux États-Unis, le résultat du scrutin permettra de poursuivre la lutte contre le racisme, croit le porte-parole. Depuis quatre ans […], nous avons vu la place que le racisme occupe au sein de la société américaine , se désole-t-il.

Mais la vice-présidence qui sera assurée par Kamala Harris arrive comme un vent de renouveau dans ce pays. Toute la communauté internationale, incluant les États-Unis, va s’émerveiller du fait qu’il y a 12 ans, on a élu pour la première fois un homme noir à la présidence, et voilà que pour la première fois, on a élu une femme noire à la vice-présidence , s’exclame M. Rousseau.

Le résultat était attendu depuis quatre jours. Le président sortant Donald Trump s'était plaint du dépouillement des votes. Tous les états, tous les comtés […] rassuraient la population américaine que chaque vote allait être compté et c’est ce que justement tout le monde voulait , se réjouit le porte-parole.

Six pour cent plus d’électeurs éligibles ont voté mardi comparativement à l’élection de 2016. Cela représente un taux de participation de plus de 66 %, une première en 120 ans.

Larry Rousseau lors d'un congrès en 2014 (archives). Photo : Facebook / Larry Rousseau

M. Biden, il a gagné le vote populaire par plus de quatre millions de voies [sic], ce qui est du jamais vu. Larry Rousseau, porte-parole de Democrats abroad Canada de la région de La Capitale nationale

Si la victoire du duo Biden-Harris a de quoi réjouir les partisans du parti démocrate, M. Rousseau admet qu’il existe un climat de tension aux États-Unis à la suite des résultats de l’élection contestés par le camp Trump. En ce moment, c’est la fête. Peut-être qu’il y aura des gens qui vont exprimer leur mécontentement autrement que par la voie pacifique, mais je crois que tout le monde va réaliser que le gagnant, c’est le gagnant , croit-il.

Selon lui, les institutions démocratiques américaines en place permettront d’assurer l’assermentation du candidat gagnant en janvier prochain. Je ne crois pas qu’il y a un homme seul ou même un groupe d’individus qui peut être plus fort et plus haut que les institutions démocratiques américaines et je crois [qu’elles] feront en sorte [qu'en] janvier M. Biden sera inauguré , estime M. Rousseau.

Avec les informations d’Ismaël Sy