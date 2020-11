Fusillade à Toronto : deux adolescents dans un état critique

Un garçon de 12 ans est dans un état critique et un garçon de 17 ans est dans un état grave, a déclaré le chef intérimaire de la police de Toronto James Ramer lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi samedi.

M. Ramer a déclaré que la police a répondu à des appels concernant plusieurs coups de feu près de l’intersection des rues Jane et Stong Court vers 14 h 20.

Ils ont ensuite localisé le jeune homme de 12 ans sur le côté ouest de la rue Jane. Le garçon était au mauvais endroit au mauvais moment et est une victime innocente , selon le chef de la police. Celui-ci a ajouté que la victime faisait les courses avec sa mère lorsqu’il a été touché par une balle perdue. La mère n'a pas été blessée.

Selon M. Ramer, des véhicules sont entrés dans un stationnement près de l'intersection et deux occupants de l'une des voitures sont sortis et ont commencé à tirer sur le second véhicule. Il y a ensuite eu une poursuite vers l'est sur Stong Court. Selon M. Ramer, un total d’environ 30 coups de feu a été tiré, en après-midi samedi.

Le chef intérimaire de la police de Toronto James Ramer. Photo : Radio-Canada / Darek Zdzienicki/CBC News

Cinq personnes se trouvaient dans la voiture sur laquelle on tirait, et trois d’entre elles ont été touchées. Le véhicule des suspects s’est enfui vers le nord, toujours selon M. Ramer.

Il a ajouté que l'incident présentait toutes les caractéristiques d'une fusillade liée à un gang , selon le chef de la police. Il s’agit d’un geste effronté.

Les deux mineurs - la victime accidentelle et celle visée - ont été transportés dans un centre de traumatologie, selon Sandra McLeod, commandante adjointe des services paramédicaux de Toronto.

Les deux autres personnes qui ont été blessées lors de la fusillade sont à l’hôpital et souffrent de blessures graves, mais on ne craint pas pour leur vie, selon Mme McLeod.

Le maire exaspéré

Dans une série de tweets samedi soir, le maire de Toronto John Tory a qualifié la fusillade de tragédie absolue et a déclaré avoir parlé avec M. Ramer. Celui-ci lui aurait assuré que les policiers cherchent à résoudre cette affaire rapidement.