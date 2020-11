Un documentaire montre le quotidien des planteurs d’arbres en Colombie-Britannique

Erin Bros se souvient du millionième arbre qu'elle a planté. Il est arrivé tard dans la saison de plantation d'arbres cette année, sur un bloc de coupe quelque part entre Bamfield et Port Alberni, sur l'île de Vancouver.

C'était une journée ensoleillée pendant une vague de chaleur le 8 septembre. Elle se souvient que le petit sapin Douglas était à peu près le 63e semis du deuxième chargement qu'elle avait mis dans ses sacs ce jour-là.

Je savais que j'allais l’atteindre ce jour-là , a déclaré Mme Bros, une planteuse d'arbres qui vient de terminer sa 11e saison de travail. J'ai fait une petite boucle autour et je me suis assise. J'ai bu un peu de champagne et je me suis assise là pendant peut-être cinq, dix minutes.

La pause n'a pas duré longtemps et elle a rapidement repris le travail, trouvant soigneusement l'endroit où chaque arbre vivra sa vie jusqu'au moment de la récolte, dans quelques décennies.

Les planteurs posent des centaines d'arbres dans le sol quotidiennement. Les vétérans expérimentés comme Erin Bros peuvent en planter deux, trois ou même quatre mille par jour.

Mme Bros est l'une des planteuses d'arbres présentées dans le nouveau documentaire, One Million Trees. Le film explore l'industrie, la culture et les gens qui passent quelques mois chaque année à travailler dans la nature pour alimenter l’exploitation forestière.

Je pense que la première impression de la plupart des gens est que vous travaillez dans une sorte de friche naturelle, au milieu de ce qui ressemble autrement à un paradis , a déclaré Everett Bumstead, réalisateur de One Million Trees.

Pas un bel endroit

Un bloc de coupe en lui-même est juste la zone qui vient d'être récoltée pour l'exploitation forestière. Donc, c'est juste plein de souches renversées, de débris, de branches, de boue et de gravier - tout. Ce n'est pas un bel endroit jusqu'à ce que vous regardiez au-delà , a déclaré M. Bumstead, qui a planté pendant quatre saisons, mais n'a pas manié la pelle depuis quelques années.

Il a planté 453 000 arbres, mais Everett Bumstead voulait faire un film qui montrait le voyage que certains planteurs font pour atteindre 1 million d'arbres, voire plus.

Ce voyage comprend des hauts et des bas extrêmes, du froid glacial, des journées humides, des journées chaudes et torrides, et de nombreux obstacles, et les planteurs ne gagnent généralement pas un sou à moins qu'ils ne mettent des arbres dans le sol.

C'est un travail qui attire un certain type, et selon M. Bumstead, le film est en quelque sorte une célébration du planteur d'arbres, tout en montrant la réalité du travail pour quiconque ne l'a pas essayé.

J'espère que pour un non-planteur, cela peut lever le voile de mystère sur ce qui se passe dans la brousse. Everett Bumstead, réalisateur du documentaire

Un travail difficile

Claire Ross est l'une des planteuses d'arbres présentées dans le film. Elle a passé quatre saisons à faire ce travail, mais dit que 1 million d'arbres n'étaient pas un objectif à sa portée.

À moins que vous n'en ayez fait partie, ou qu'il y ait eu quelqu'un de proche qui vous a expliqué son expérience, c'est juste un monde complètement différent et fou , a-t-elle déclaré à propos de la plantation d'arbres.

Vous plantez sous la pluie et plantez dans la neige et vous avez tellement froid, et je ne voulais plus avoir froid , a déclaré Ross, qui vit maintenant à Vancouver, après avoir terminé sa carrière de planteuse d'arbres.

Il y a une certaine perception des planteurs d'arbres - un stéréotype selon lequel ils sont des hippies, ou comme Erin Bros le dit, qu'ils sont sales, des parias qui sentent mauvais. Mais M. Bumstead a déclaré qu'il voulait montrer une autre facette avec One Million Trees.

Dans ce documentaire, nous avons eu la chance d'explorer vraiment le haut niveau de professionnalisme , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait d'un travail complexe, hautement technique, avec parfois des risques importants pour les travailleurs.

Je pense qu'au Canada, tout le monde connaît en quelque sorte un planteur d'arbres, mais ils ne savent pas à quoi ressemblent vraiment ces trois mois qu'ils passent dans la brousse , a déclaré M. Bumstead.