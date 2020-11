Les Estriens se réjouissent du redoux automnal

Alors que des citoyens ont afflué sur les pistes cyclables, d’autres en ont profité pour se préparer à l’arrivée de l’hiver. Certains d'entre eux ont même pris le temps de faire les deux.

Ça nous a permis d’avoir le temps de monter l’abri tempo tardivement... d’habitude, on doit faire ça au froid , a indiqué un homme rencontré au mont Orford.

Pour d’autres résidents, le beau temps représente une consolation, puisqu’en raison de la COVID-19, ils ne pourront pas fuir le froid en voyageant cet hiver.

Il y a quelques années, on avait eu un mois de novembre terrible, et on s’était envolés pour la France... Ce ne sera pas possible cette année, donc on se ressource pour mieux affronter le bel hiver québécois , a souligné une autre résidente en randonnée.

Craintes en zone orange

Puisque l’Estrie est toujours en zone orange, des résidents craignent toutefois que le beau temps attire trop d'habitants des zones rouges chez eux.

En arrivant au mont Orford, je me demandais s’ils laissaient entrer dans le parc les gens de l’extérieur ou s’ils vérifiaient [leur ville d'origine]… j’aimerais mieux qu’on reste dans l’orange , s’est inquiété un cycliste d’Orford.

Une inquiétude que ne partagent pas tous les randonneurs. On est en plein air, donc c’est assez rassurant [...]. On se sent bien en sécurité , a affirmé un père de famille en pique-nique, quelques mètres plus loin.

Avec une température de 18 degrés samedi, l’Estrie s’est approchée du record de chaleur de 21 degrés établi en 1975.

Le beau temps devrait durer jusqu’à mercredi, après quoi le mercure devrait retomber sous les 10 degrés.

D’après les informations de Pierrick Pichette