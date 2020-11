Le Centre culturel U'mista fête ses 40 ans

Le Centre culturel U'mista de la Première Nation 'Namgis à Alert Bay, en Colombie-Britannique, a organisé une exposition en l'honneur de ses 40 ans d'histoire. Elle s’ouvre samedi et se poursuivra jusqu'en décembre 2021.

La création du centre est intimement liée à la pratique kwakwaka'wakw du potlatch. Le potlatch était une cérémonie importante pour les nations Kwakwaka'wakw le long de la côte ouest, souvent pour marquer des occasions comme le mariage, les naissances et les funérailles.

La pratique culturelle a été interdite à partir de 1884 par le gouvernement fédéral.

Bill Cranmer, président du conseil d'administration du Centre culturel U'mista, a déclaré que l'interdiction était alimentée par la désinformation.

Ils ont dit que c'était une perte de temps pour notre peuple. Nous avons donné nos femmes et donné tous nos biens et c'était beaucoup de désinformation , a déclaré M. Cranmer.

Pendant l'interdiction, des insignes et des objets de cérémonie importants ont été emportés par des musées et des collectionneurs privés du monde entier. Des membres qui ont participé aux activités de potlatch alors jugées illicites ont été arrêtés.

Une interdiction qui a fait mal

Le père de Bill, Dan Cranmer, a organisé le plus grand potlatch dont on ait connaissance sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique en décembre 1921, alors que l'interdiction était en vigueur.

Des gens ont été inculpés, arrêtés et jugés , a raconté M. Cranmer à propos de l'événement. D'autres auraient été envoyés en prison s'ils n'avaient pas accepté de renoncer à tous leurs masques et promis de ne plus [participer aux activités du] potlatch.

En tout, 22 personnes sont allées en prison.

Finalement, en 1951, l'interdiction du potlatch a été levée. Mais M. Cranmer a déclaré que la cessation de près de 60 ans avait eu des conséquences désastreuses pour sa nation.

La loi sur le potlatch a fait beaucoup de mal à notre peuple , a-t-il déclaré.

C'était un moyen pour le gouvernement de ruiner la société dans laquelle vivait notre peuple. C'était un moyen pour eux de prendre nos terres en vertu de la loi canadienne, parce que c'était sous la Loi sur les Indiens. Ce n'est pas un hasard si peu après 1921, nous avons eu ces énormes accaparements de terres sur nos territoires.

Le centre, qui a été créé en 1980, faisait partie du renouveau du potlatch. Il abrite de nombreux objets de cérémonie et des masques rapatriés qui avaient été emportés pendant l'interdiction du potlatch. Les articles continuent d'être rapatriés vers le centre.

Cela donne à notre peuple une partie de son histoire qui a été presque détruite par le gouvernement fédéral à cause de la Loi sur les Indiens et de la loi anti-potlatch qui a empêché nos cérémonies , a déclaré M. Cranmer.