COVID-19: nouveau record avec 919 nouveaux cas en Alberta

Cinq nouvelles personnes ont perdu la vie.

Les nouvelles victimes incluent un nonagénaire et une octogénaire, dont les décès sont en lien avec l’éclosion de COVID-19 au centre de soins de longue durée Edmonton General Care Center.

Un homme de plus de 90 ans dans le nord de la province est également décédé. Son décès est lié à l’éclosion au centre de soins de longue durée Extendicare Mayerthorpe.

Une octogénaire a perdu la vie en lien avec l’éclosion de coronavirus de l'hôpital Grey Nuns Community Hospital à Edmonton.

Une centenaire a également succombé au virus. Son décès est en lien avec l’éclosion de COVID-19 au centre de soins de longue durée Mount Royal Revera, dans la région de Calgary.

Au total, 357 personnes sont décédées du virus en Alberta depuis le début de la pandémie.

La province n'a pas fournie de données concernant les personnes rétablies du coronavirus dans les dernières 24 heures, ni de données sur les cas par région.

Nouvelles restrictions

Plus tôt cette semaine, la médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a tenu à rappeler aux Albertains que la pression est de plus en plus forte sur le système de santé et le réseau hospitalier de la province.

La province a également étendu l’interdiction d’organiser des rassemblements intérieurs de plus de 15 personnes à toutes les régions sous surveillance qui ont plus de 50 cas pour 100 000 habitants.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, demande aussi aux résidents de Calgary et d'Edmonton de ne pas organiser de rassemblements privés intérieurs.