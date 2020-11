Le ministre de la Santé Cameron Friesen a rencontré de façon urgente la santé publique et l'entreprise gestionnaire de l’établissement de soins de longue durée Maples, concernant une « situation » survenue au foyer pour aînés, aux prises avec une éclosion majeure de COVID-19.

Plusieurs ambulances ont été appelées au foyer de soins de longue durée Maples vendredi soir. Trois personnes ont été envoyées à l’hôpital, dont une dans un état critique, a confirmé la Ville de Winnipeg.

Le Service des incendies et de soins paramédicaux a été appelé une première fois par le foyer de soins pour aînés vers 19 h 10 vendredi. Quelques minutes plus tard, un nouvel appel a été fait par le foyer, et une autre ambulance ainsi qu’un chef de district ont été envoyés sur les lieux, indique la Ville.

Les équipes sont restées sur place jusqu'à 2 h, samedi matin. Les ambulanciers paramédicaux ont porté assistance à une douzaine de personnes.

Samedi après-midi, le ministre de la Santé a indiqué dans un tweet être dévasté par la situation au foyer de soins de longue durée Maples .

J’ai ordonné aux autorités de la santé publique de donner des explications aujourd’hui aux Manitobains , peut-on lire sur le tweet.

Samedi après-midi, le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a également indiqué être en contact avec l’Office régional de la santé de Winnipeg et Soins Communs Manitoba pour savoir quelles sont leurs préoccupations et leurs actions.

CBC/Radio-Canada a tenté de joindre l'entreprise gestionnaire de l’établissement, Revera et l’Office régionale de la santé de Winnipeg pour plus d’informations.

Douze morts ont été rapportées en lien avec l’éclosion du foyer de soins Maples. Parmi elles, trois ont été annoncées samedi. Radio-Canada ne sait pas si ces décès sont liés aux appels du foyer aux ambulanciers vendredi soir.