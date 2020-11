Élection de Joe Biden : la région réagit favorablement

Une majorité des acteurs régionaux, œuvrant dans l’industrie de l’aluminium et dans l'agriculture, considéraient les relations commerciales tendues avec les États-Unis, sous la gouverne de Donald Trump.

Le président de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Théberge voit l'arrivée du nouveau président comme une lueur d'espoir.

On sentait que M. Trump imposait sa loi. J'espère en tout cas, que M. Biden va être plus conciliant, sans oublier que l'idée du parti, qui va être maintenant au pouvoir, est quand même protectionniste , dit-il.

Plus tôt dans la semaine, le président du syndicat des Métallos d’Alma, Sylvain Maltais ne s’en cachait pas non plus, il voulait un changement de présidence.

Donald Trump représente l’incertitude , disait-il en faisant référence à l’industrie de l’aluminium.

Les trois députés fédéraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean entourent le représentant des travailleurs d'Alma, Sylvain Maltais. Photo : Radio-Canada

On va passer d’un climat d’incertitude à un climat de prévisibilité, ça va aider dans les prises de décisions , ajoute le président de l’association de l’aluminium du Canada, Jean Simard.

Le protectionnisme américain

Le président élu est aussi considéré comme un défenseur du protectionnisme américain. Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, croit que le gouvernement canadien a du travail à faire.

Je ne crois pas que M. Biden va agir de façon irrationnelle comme l'a fait M.Trump mais maintenant, le protectionnisme américain est là pour rester donc il faudra voir comment on peut conjuguer avec M. Biden sur des questions essentielles pour notre région , explique le député de la région.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé partage ce point de vue. Selon lui, l'économie de la région en dépend.

On sait qu’il y a quatre ans, le gouvernement fédéral avait peu de relations au sein du gouvernement Trump, ce qui a fait mal, je pense, en début de parcours. Donc on espère qu'ils sont mieux préparés cette fois-là et qu'ils sont prêts justement à avoir des relations diplomatiques plus intéressantes.

Même si l'élection de Joe Biden a été confirmée samedi, il n'entrera en fonction que le 20 janvier prochain.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.