L'élection de Joe Biden suscite des réactions en Abitibi-Témiscamingue

Le député du Bloc Québécois dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire croit que la bonne nouvelle c'est l'aspect clair de la victoire de M. Biden, ce qui est soulageant.

Sébastien Lemire, député fédéral de la circonscription Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Toutefois, il croit que les postures protectionnistes évoquées par M. Biden lors de sa campagne électorale pourraient avoir un impact dans la région.

Dans la campagne, on a vu Joe Biden prendre des positions somme toute plus protectionnistes qu'à l'habitude des démocrates. Un peu plus dans la lignée de Trump. Est-ce un engagement qui est fait dans un contexte électoral parce qu'il voyait que cette ligne-là « Buy American » plaisait à l'électorat? Nous dans une région exportatrice, c’est un enjeu sur lequel il faudra être extrêmement vigilant, explique le député.

Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada

Pour le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil dit pousser un soupir de soulagement même si la transition n'est pas encore faite.

Le président du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rappelle toutefois que le protectionnisme américain n'est pas propre à Donald Trump.