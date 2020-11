De nouvelles restrictions pour la région de Peel

Les rassemblements sociaux de célébration dans des établissements commerciaux seront interdits dès 0 h 01 le 13 novembre.

Les réceptions de mariage et les rassemblements associés ne sont pas autorisés, à partir de 0 h 01 le 13 novembre jusqu'au 7 janvier 2021 au moins.

Les services religieux, les rites ou les cérémonies doivent être virtuels. Lorsque cela n'est pas possible, les événements religieux en personne, y compris les mariages et les funérailles, doivent réduire la capacité intérieure à 30 % de leur capacité normale, pour un maximum de 50 personnes par établissement, et doivent faire asseoir les ménages ensemble, à au moins deux mètres des autres groupes.

Les bars, restaurants et autres établissements de restauration doivent limiter le nombre de places assises aux personnes d'un même ménage ou à leurs supports essentiels. Aucune table mixte n'est autorisée.

Les lieux de travail doivent interdire tous les visiteurs non essentiels et offrir, dans la mesure du possible, des possibilités de travail à domicile.

Les salles d’entraînement doivent veiller à ce que tous les participants aux cours de remise en forme s'inscrivent à l'avance et fournissent des coordonnées précises pour faciliter la recherche de contacts en cas d'exposition. La participation sans rendez-vous n'est pas autorisée.

Les espaces de réunion, y compris les salles de banquet, doivent être fermés.

Les résidents de Peel doivent limiter leurs contacts aux membres de leur foyer et aux aides essentielles uniquement. Ceux qui vivent seuls peuvent se joindre à un ménage désigné.