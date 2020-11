Un premier cas de COVID-19 chez les Sags

Dans un communiqué envoyé samedi en fin de journée, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a indiqué que les joueurs et le personnel sont désormais isolés et seront testés.

On est la région la plus affectée au Québec, on est malheureusement pas surpris, on fait tout pour gérer la situation, on le fait très bien, mais c'est un cas isolé pour le moment , indique le directeur aux opérations des Sags, Serge Proulx.

Un match entre L'Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau devait avoir lieu samedi après-midi, mais il a été interrompu dès la mise au jeu.

Cette décision préventive a été prise pour éviter toute contamination, car l'équipe de Rimouski avait joué contre celle de Chicoutimi quelques jours auparavant.