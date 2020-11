Pandémie oblige, un Souper du partage de Magog se réinvente en boîtes pour emporter

L'événement, qui en est à sa 26e année, accueille habituellement près de 1500 personnes dans une même salle. Devant les mesures sanitaires à appliquer, le comité organisateur a décidé de vendre des boîtes-repas cette année.

La population a été invitée à précommander des boîtes au cours des dernières semaines, et à aller les récupérer à l’école secondaire de la Ruche samedi après-midi. Au total, ce sont 2600 portions qui ont été distribuées, selon Jacques Laurendeau, coordonnateur de l’événement.

C'était en soi un grand défi, explique Guy Madore, bénévole et responsable des communications du Souper.

Organiser un souper, c’est déjà compliqué, mais créer une boutique en ligne où les gens peuvent acheter, et ensuite faire la distribution qu’on a faite aujourd’hui, c’est encore plus compliqué. Guy Madore, responsable des communications du Souper du partage

Une prestation musicale a aussi été enregistrée pendant la journée pour être diffusée lors d'une émission spéciale à la station communautaire NousTV de Magog à l'heure du souper.

Ce soir, on va tous manger ensemble notre spaghetti, mais chacun chez nous , se réjouit Stéphane Bégin, président du Souper du partage.

Il se dit aussi heureux de la participation de la communauté.

La population et nos commanditaires ont très bien répondu à l’appel, ce qui tombe bien, car cette année il faudra probablement aider plus de gens à Noël. Bon an mal an, on a 350 familles [à soutenir], et cette année, ce seront 400 familles, peut-être plus.

Un profit record

Le montant d’argent amassé samedi soir sera annoncé à la fin de l’émission spéciale sur NousTV, peu avant 20 h.

Pour le moment, Guy Madore peut toutefois confirmer que l’événement a permis d'accumuler plus que les 124 000 $ recueillis l’an dernier, un nouveau record pour le Souper.

D'après les informations de Jean Arel