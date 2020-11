COVID-19 : Interruption surprise du match entre l’Océanic et le Drakkar

Le match entre l’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau, qui était sur le point de s'amorcer samedi en fin d’après-midi, a été interrompu dès la mise au jeu, causant la surprise de tous.

Alors que l’arbitre déposait à peine la rondelle sur la glace pour la première mise au jeu du match, la Ligue de hockey junior majeur a contacté Rimouski pour annuler la partie.

La Ligue a expliqué qu’un membre du personnel des Saguenéens de Chicoutimi, contre lesquels l’Océanic a joué mardi dernier, a été déclaré positif à la COVID-19.

Par mesure préventive, la Ligue a préféré que les deux équipes adverses ne s’affrontent pas samedi pour éviter toute contamination.

Les arbitres en contact avec la Ligue de hockey junior majeur Photo : Radio-Canada / René Levesque

Lors d’un point de presse donné à peine quelques minutes après l’annonce, l’entraîneur-chef et directeur de l’Océanic, Serge Beausoleil, s’est montré sceptique à l’endroit de cette décision, en spécifiant que les deux équipes avaient joué l’une contre l’autre la veille, à Rimouski.

Les joueurs font extrêmement attention, limitent les contacts, respectent la distanciation sociale, on porte tous le masque constamment , rapporte M. Beausoleil. Ce sont des choses qui peuvent arriver et nous avons des protocoles pour les gérer. Ultimement, j’aurais aimé ça que ce soit fait plus tôt.

Le match est reporté, mais aucune date n'a été confirmée pour le moment.

Avec les informations de René Levesque