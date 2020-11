Le maire de Toronto félicite Joe Biden pour sa victoire

Le candidat démocrate a remporté l'élection présidentielle américaine après avoir obtenu suffisamment de votes du collège électoral samedi. Le président Donald Trump conteste les résultats de certains États.

Dans un tweet publié samedi, M. Tory a déclaré que les États-Unis sont l'ami le plus proche et le plus gros client du Canada et que Toronto et les États-Unis reconstruiront mieux ensemble .

Dans une interview ultérieure, M. Tory s'est dit confiant que M. Biden apportera aux États-Unis un leadership calme et résolu et qu'il rassemblera les gens.

Des politiciens d’un peu partout

La ministre du Transport et des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, s’est exprimée sur Twitter.

Félicitations à Kamala Harris, première femme élue à la vice-présidence ! Quelle journée inspirante pour les femmes du monde entier. Caroline Mulroney

Le premier ministre Doug Ford a fait de même. Félicitations à Joe Biden et Kamala Harris. Nos économies et les moyens de subsistance de nombreuses personnes vivant des deux côtés de la frontière dépendent l'une de l'autre. Je me réjouis de continuer à développer les relations de l'Ontario avec les États-Unis. Nous nous en sortons tous mieux lorsque nous travaillons ensemble , a-t-il publié sur son compte.

Olivia Chow, professeure à l'Université Ryerson et ancienne conseillère municipale, a republié un tweet du chef du NPD, Jagmeet Singh. Mme Chow a souligné l'importance de l'espoir dans les résultats électoraux.

Des conseillers municipaux tweetent

Une poignée de politiciens de Toronto ont également tweeté leurs pensées.

Le conseiller Joe Cressy, qui représente le quartier 10, Spadina-Fort York, a exprimé son soulagement. Un terrible chapitre de l’histoire de l’Amérique est enfin terminé , peut-on lire sur son compte Twitter.