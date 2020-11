Projet de loi 46 : la commissaire à la protection de la vie privée à son mot à dire

La Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l’Alberta Jill Clayton affirme ne pas avoir été consultée concernant les propositions de changement de la loi sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta portant sur les dossiers de santé (Health Information Act). Elle indique qu’elle étudiera ces propositions alors qu’elles sont présentées devant l’Assemblée législative.

Jill Clayton indique dans un message être inquiète des amendements proposés par le gouvernement conservateur.

La proposition de loi a été introduite jeudi par le ministre Tyler Shandro. Il a indiqué en chambre qu’il s’agissait de moderniser la législation sur la santé dans la province dans un effort de refléter le système de santé actuel et de soutenir les centres de soins axés sur les patients.

Le projet de loi 46 propose de modifier les lois sur la santé de l'Alberta pour, entre autres, intégrer les préposés aux bénéficiaires à un ordre professionnel, séparer les ordres professionnels des associations professionnelles et établir un registre en ligne regroupant les professionnels de la santé.

Le ministre ajoute que ces changements permettront également une utilisation plus large des dossiers médicaux électroniques, et une augmentation des sanctions pour les utilisations non autorisées des informations de santé des patients.

Jill Clayton se dit fortement déçue de ne pas avoir pu consulter le projet de la loi avant que ce dernier ne soit présenté devant les élus.

Il est évident qu’en tant que personne responsable de garder un œil sur les droits de respect de la vie privée des Albertains, j’aurai voulu avoir l’opportunité de consulter et faire des commentaires avant qu’ils soient introduits devant l’Assemblée législative , a indiqué jeudi dans un message Jill Clayton.