États-Unis : la Mauricie et le Centre-du-Québec saluent la victoire de Joe Biden

Les élus et différents acteurs économiques de la région ont réagi à la victoire de Joe Biden à la présidence des États-Unis.

Des acteurs économiques poussent un soupir de soulagement. Le protectionnisme de l'administration Trump a fait mal à certains secteurs de l'économie canadienne, surtout pour les industries produisant de l'aluminium et de l'acier.

Pour nous, sur le plan économique, je pense que les relations bilatérales seront plus harmonieuses. Je ne dis pas que M. Biden aura une approche moins protectionniste que M. Trump. [...] Somme tout, je suis heureux. On n'a pas pour habitude de se mêler de politique, surtout pas de politique étrangère, mais cette fois-ci, je dois vous avouer que moi aussi, j'ai poussé un soupir de soulagement , souligne le directeur général d'Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Maurice Richard, abonde dans le même sens.

Je dirais qu'il y avait de l'incertitude depuis plusieurs années, avec quelqu'un qui gère par décisions, par décrets. Il y a encore une certaine incertitude. Il est encore là pour quelques-mois. Je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour le monde des affaires en général , estime M. Richard.

Le monde municipal réagit

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, accueille aussi la nouvelle de façon positive.

On n'était pas nécessairement habitué nous, au Québec, au Canada, dans le monde municipal, à voir un président qui agit de cette façon-là. Ça été un quatre ans assez difficile , soutient M. Angers.

De son côté, le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, est un partisan de Donald Trump. Il arbore même dans son bureau de l'hôtel de ville une casquette où on peut lire Make America Great Again.

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies. Photo : Radio-Canada

Contrairement au président sortant qui soutient que l'élection a été volée, sans apporter de preuves, M. Deshaies reconnaît la victoire de Joe Biden.