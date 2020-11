Éclosion de COVID-19 à Matane : des entreprises écoutent l'appel des élus

La résidence privée pour personnes âgées a rapporté 61 cas de COVID-19 en cinq jours. De ce nombre, deux résidents sont morts et deux autres sont toujours hospitalisés.

La denturologiste Lise Fillion a volontairement décidé de rencontrer un seul patient par jour. En temps normal, elle peut traiter jusqu'à une dizaine de personnes quotidiennement.

Selon elle, l’augmentation des cas n’est pas quelque chose à prendre à la légère.

Je me dis que s’il y a moins de va-et-vient et que les gens se déplacent moins, ça peut réduire la propagation du virus , ajoute-t-elle.

La copropriétaire de la Boulangerie Toujours dimanche, Marie Fortin, a aussi décidé de fermer sa petite salle à manger. Elle avait déjà diminué la capacité de sa salle de 15 à 8 personnes à la fin du confinement.

Elle se dit particulièrement inquiète de sa clientèle plus âgée, qui est très nombreuse.

Je pense qu’il y avait des clients qui ne comprenaient pas l’urgence ou qui prenaient [la pandémie] plutôt à la légère en continuant de venir prendre un café entre amis qui n’ont pas le même domicile , indique-t-elle.

Mme Fortin affirme avoir toléré ces petits rassemblements jusqu'à cette semaine vu le faible nombre de cas de COVID-19 dans le secteur. Elle espère maintenant que la fermeture de sa salle à manger enverra un message clair à sa clientèle.

C’était pour dire : "nous, on ne néglige pas ça et on trouve important que vous restiez chez vous et en santé".

Marie Fortin, copropriétaire de la boulangerie Toujours dimanche.