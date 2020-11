Offensive publicitaire pour le bien-être des Québécois

Le gouvernement du Québec s'est payé de pleines pages de publicité dans les principaux quotidiens de la province. C'est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles ou de la détresse et il est normal de vivre un certain déséquilibre dans différentes sphères de sa vie , peut-on y lire.

L'État québécois appelle chaque Québécoise et Québécois à être l'écoute de lui-même et de l'autre. Soyez là pour vous comme vous l'êtes pour vos proches , suggère la publicité, qui s'accompagne d'une série de conseils et de ressources pour affronter la détresse psychologique.

Une offensive publicitaire a été lancée dans les journaux samedi matin. Photo : Radio-Canada

Lettre du premier ministre

La campagne coïncide avec la parution d'une lettre ouverte du premier ministre François Legault aux Québécois, elle aussi publiée samedi dans différents médias québécois.

Il faut tendre l’oreille, ouvrir les yeux et tendre la main à ceux et celles qu’on sent fragiles , y demande le premier ministre. Et si vous vous sentez fatigués ou découragés par moments, faites comme moi et pensez aux enfants. Gardez espoir, parce qu’on sait qu’après l’hiver, les beaux jours reviennent , ajoute-t-il.

Le premier ministre du Québec François Legault Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Usages des réseaux sociaux

Le gouvernement aborde également la question des réseaux sociaux. Ces derniers sont montrés du doigt dans la montée des discours conspirationnistes liés à la COVID-19, phénomène auquel le Québec n'échappe pas.

Québec invite la population à vérifier les contenus qu'ils partagent et à ne pas relayer n'importe quoi . Les mauvaises informations peuvent avoir des effets néfastes et nuire aux efforts de tous , explique la publicité diffusée samedi.

En septembre, le premier ministre a demandé la mise en place de campagnes publicitaires chocs pour sensibiliser la population aux impacts de la COVID-19 et aux séquelles qu'elle peut laisser chez les personnes infectées une fois guéries.

Sur la santé mentale, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars cette semaine.