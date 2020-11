C’est le cas de Jacqueline Belleau, une Américaine originaire de l’Indiana qui vit à Sherbrooke depuis 16 ans.

Pour cette femme qui a voté pour Joe Biden, la nouvelle a amené son lot d’émotions. Ça a tout de suite été l’incrédulité. Je n’en revenais pas. Ensuite, il y a eu le soulagement, et avec le soulagement sont venues les larmes…

Je ne m’attendais pas à être aussi émue que ça, mais ça m’a montré à quel point la fracture sociale, même au sein de ma propre famille, pèse lourd depuis quatre ans. Jacqueline Belleau, une américaine qui vit à Sherbrooke depuis 16 ans

Selon elle, Joe Biden représente un bon choix de président. S’il était plus à gauche, plus libéral, ce serait encore plus difficile pour réconcilier les gens qui ne sont pas de son côté et qui sont vraiment critiques envers le parti démocrate. Pour trouver l’unité, je crois qu’il a exactement l’attitude dont on a besoin .

Elle est encore plus heureuse de l’élection de Kamala Harris comme vice-présidente. C’est une femme brillante, qui représente tout ce que les femmes peuvent accomplir dans leur vie, ainsi que la communauté afro-américaine et indienne… Je crois qu’elle a un grand rôle à jouer.

Un transfert de pouvoir dans la tension

Comme beaucoup d'analystes politiques, elle appréhende cependant les prochains jours et la façon dont se déroulera la transition du pouvoir.

Quand je parle, par exemple, avec ma famille aux États-Unis, c’est un bonheur prudent. On a assez peur de ce qui pourrait suivre [...]. Espérons qu’il [Donald Trump] va accepter, une fois que la Cour va trancher, de passer à autre chose, mais en même temps, ça m’étonnerait.

Me Jean-Pierre Rancourt, un Sherbrookois qui a également la nationalité américaine, transite régulièrement entre l'Estrie et le Vermont. Partisan de Joe Biden, il se montre plus optimiste.

Je suis content que ça ait pris quatre jours [à compter les votes], car je crois que les esprits se sont calmés, d’un côté comme de l’autre, puis qu’on va passer à travers ça sans trop de violence.

Quatre jours, je crois, ça fait du bien. Les gens fêtent dans le respect, et j’espère que ça va continuer comme ça. Me Jean-Pierre Rancourt, résident de Sherbrooke

En entrevue avec Radio-Canada, le maire de Sherbrooke Steve Lussier s’est aussi montré quelque peu inquiet quant à la transition. Ça prend un gagnant, et c’est monsieur Biden qui a gagné… On sent de la tension actuellement, on va suivre ça dans les prochains jours.

D'après les informations de Katy Larouche et de Marie Eve Lacas