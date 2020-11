COVID-19 : deux nouveaux décès et presque 1000 cas actifs en Saskatchewan

La Saskatchewan enregistre samedi 116 nouveaux cas de COVID-19 et deux nouveaux décès, soit un quinquagénaire originaire du nord-est et une seconde personne dans la soixantaine originaire de l'extrême nord-ouest de la province.

Ce sont les 26e et 27e décès reliés à la crise depuis le début de la pandémie. La province se rapproche également de la barre des 1000 cas actifs, un record.

Parmi les nouveaux cas, quatre sont situés dans l'extrême nord-ouest, un se trouve dans l'extrême centre-nord, deux dans l'extrême nord-est, neuf dans le nord-ouest, dix dans le centre-nord, cinq dans le nord-est, trente-huit à Saskatoon, deux dans le centre-est, trente-neuf à Regina, un dans le sud-ouest, trois dans le centre-sud et un dans le centre-est.

La provenance d'un cas reste à être déterminée, confirme la province samedi.

Jusqu’à maintenant, 3738 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 985 cas sont considérés comme des cas actifs.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19 en Saskatchewan, 2726 se sont rétablies de la maladie à ce jour.

Par ailleurs, 34 personnes sont actuellement hospitalisées à travers la province.

La Saskatchewan fait aussi savoir que 384 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1790 autres cas sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas : Région de Saskatoon : 1005 (316)

Région de Regina : 525 (204)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 521 (46)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 415 (56)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 795 (299)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 472 (59)

Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions. La provenance de cinq cas restent à être déterminée.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 762 cas

20 à 39 ans : 1362 cas

40 à 59 ans : 1061 cas

60 à 79 ans : 460 cas

80 ans et plus : 93 cas

Le gouvernement précise que les autorités sanitaires ont réalisé 278 645 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Port du masque requis dans plusieurs municipalités

La province rappelle que plusieurs nouvelles mesures sont en vigueur, dont une limite des rassemblements privés intérieurs qui ne peuvent dépasser 10 personnes.

Tout événement survenant dans une habitation privée et dans les dépendances (garages, annexes, etc.), y compris les mariages, les rassemblements religieux et les funérailles, doit respecter la nouvelle limite de rassemblement.

Les autorités de la santé publique exigent que tous les habitants de Saskatoon, Regina et Prince Albert portent un masque lorsqu'ils sont dans les espaces publics intérieurs.

La province appelle les citoyens à la vigilance, notamment ceux qui auraient participé à un événement de bingo, organisé à Saskatoon le samedi 24 octobre.

Il est conseillé aux personnes présentes qui, depuis la date actuelle, présentent des symptômes du COVID-19 de s'auto-isoler immédiatement et de se faire dépister.

Il est important de noter que les individus peuvent développer des symptômes de 2 à 14 jours après une exposition au virus qui cause le COVID-19.