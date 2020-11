Un nouvel album pour Marc Hervieux et un livre de… cuisine

Avec ce nouvel album, Marc Hervieux propose à son public de plonger dans la nostalgie des chansons qui ont marqué son enfance, comme Mourir d’aimer, de Charles Aznavour, Can’t Help Falling in love, popularisée par Elvis Presley, Besame mucho ou encore Hello Again de Neil Diamond et It’s Impossible, du chanteur de charme Perry Como.

C’est le confinement du printemps dernier qui amené Marc Hervieux à vouloir reprendre ces morceaux qui sont autant de madeleines de Proust musicales. Pendant ce temps d’arrêt, son esprit s’est imaginé écoutant ces chansons que ses parents aimaient dans l’appartement familial montréalais.

La nostalgie me fait tant vibrer en vieillissant , a-t-il expliqué dans un communiqué.

Pour moi, [...] c’est simplement de reculer dans le temps et revivre mon enfance par le biais de la musique; ces chansons significatives qui m’apaisent et me ramènent à de doux moments. Tout particulièrement dans le contexte actuel que nous vivons.

Recettes et anecdotes

En parallèle, Marc Hervieux vient de sortir le livre Bon Vivant! dans lequel les souvenirs aussi bien musicaux que culinaires qu’il raconte se mêlent à des recettes de têtes de violons, de pâtes ou encore de pouding au pain perdu.