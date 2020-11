Nombre record de nouveaux cas de COVID en Mauricie et au Centre-du-Québec

La région déplore aussi quatre nouveaux morts, deux en centres hospitaliers et deux dans des résidences privées pour aînés. Les hospitalisations sont aussi en hausse, avec trois patients supplémentaires.

La Mauricie est plus largement touchée dans la dernière journée par le virus que le Centre-du-Québec. Ce sont 73 des 118 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués au nord du fleuve. C'est la Ville de Trois-Rivières qui dénombre le plus grand nombre de malades, avec 43 cas.

La ressource intermédiaire de l'Amitié, une résidence pour aînés à Plessisville, compte le plus grand nombre de nouveaux cas pour ce type d'installations dans les 24 dernières heures. Quatre employés et trois résidents de plus ont contracté la maladie, portant le total à 28 cas pour cet établissement.

La résidence privée pour aînés Laliberté à Trois-Rivières recense quatre nouveaux cas, dont deux résidents et deux membres du personnel.

Les écoles Sainte-Thérèse à Trois-Rivières et Despins à Bécancour se sont ajoutées à la liste des établissements nouvellement touchés par le virus.