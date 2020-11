Les eaux usées pourraient aider à suivre la progression de la COVID-19

L'étude est rendue possible parce que 50 % des humains qui contractent la COVID-19 laissent des traces du SRAS-CoV-2 - le virus qui cause la maladie - dans leurs excréments, selon la microbiologiste Natalie Prystajecky.

Ces traces virales voyagent à travers notre réseau d'égouts et dans les eaux usées locales, où elles deviennent une mine d'informations sur l'évolution de la maladie.

Je pense que ça a beaucoup d’utilité pour comprendre, par exemple, s'il y a une éclosion dans une communauté avec une augmentation rapide du nombre de cas , a déclaré Mme Prystajecky.

Ça peut être utilisé pour s'assurer qu'elle ne se propage plus dans une population, et ça peut être prédictif, en particulier dans une zone où il n'y a pas eu de COVID auparavant.

On sait que les gens peuvent avoir le virus pendant des jours avant de devenir symptomatiques ou encore peuvent être contagieux sans présenter de symptômes.

Une méthode jeune, mais éprouvée

Mme Prystajecky et son équipe ont passé six mois à valider et à optimiser les méthodes de test en coordination avec un réseau de chercheurs à travers le Canada.

L'étape suivante consiste à créer une base de données à partir d'échantillons hebdomadaires provenant des cinq usines de traitement des eaux usées de la région métropolitaine de Vancouver : Annacis Island à Delta, Iona et Lulu Island à Richmond, Lions Gate à West Vancouver et au nord-ouest de Langley.

Nous ne sommes passés à cet échantillonnage de routine qu'au cours du dernier mois environ. Nous apprenons tout juste à connaître les données. Natalie Prystajecky, microbiologiste

La surveillance des eaux usées s'est avérée utile ailleurs en tant que système d'alerte précoce ou dispositif de suivi.

Aux Pays-Bas, par exemple, le coronavirus a été détecté dans les eaux usées d'une usine de la ville d'Amersfoort, des semaines avant que les premiers résidents ne soient déclarés positifs.

À Saskatoon, des chercheurs ont récemment prédit que le nombre de cas continuera d'augmenter à court terme.

Mme Prystajecky a aussi utilisé l'analyse des eaux usées pour suivre d’autres virus. Et ces méthodes ont même été utilisées par Statistique Canada pour examiner la consommation de drogues dans certaines régions du Canada, dont Vancouver.

Mme Prystajecky dit que le projet de traitement des eaux usées COVID-19 en est encore à ses balbutiements, mais qu’avec le temps il pourrait avoir un potentiel en tant qu'outil de santé publique.