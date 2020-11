La COVID-19 fait son chemin dans le Grand Sudbury

Le Service de santé publique de Sudbury et du district poursuit ses enquêtes cette fin de semaine afin de déterminer l'origine et l'ampleur de l'éclosion de COVID-19 dans le Grand Sudbury.

L'organisme de santé a annoncé, vendredi dernier, 20 nouveaux cas de COVID-19, tous parmi la population du Grand Sudbury. C'est un bond de 11 cas par rapport à la veille pour la municipalité du Nord de l'Ontario.

Selon l'organisme de santé, des enquêtes détaillées afin de déterminer les cadres d'exposition et identifier les personnes ayant eu des contacts étroits avec les cas sont en cours.

Jusqu’à présent, des personnes ayant eu des contacts étroits avec les cas ont été identifiées dans des ménages, au restaurant McDonald situé au 3575, route 144, à Chelmsford, et au Collège Cambrian. Service de santé publique de Sudbury et du district

La santé publique indique avoir communiqué avec ces personnes et leur a conseillé de chercher à passer un test de dépistage du virus, de surveiller leurs symptômes et de s'isoler volontairement.

Il faut absolument que tout le monde demeure chez soi en cas de maladie et passe un test de dépistage si des symptômes de la COVID-19 se manifestent pour aider à limiter la propagation de l’infection. Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste du Service de santé publique Sudbury et districts

La Dre Penny Sutcliffe insiste qu'il faut absolument que tout le monde demeure chez soi en cas de maladie (archives). Photo : Radio-Canada

Nouveaux cas dans le Grand Sudbury

Les 20 nouveaux cas signalés sont tous dans le Grand Sudbury. Il s'agit du 143e au 162e cas.

Une personne a été en contact étroit avec un cas confirmé; une autre est liée à une éclosion, et les autres font toujours l’objet d’une enquête.

Ces individus sont tous en isolement, tout comme les personnes identifiées jusqu’à présent comme ayant eu des contacts étroits avec eux.

Traçage : Par la recherche des contacts, la santé publique avisera directement les personnes qui ont eu des contacts étroits avec ces cas. Si Santé publique n’a pas communiqué avec vous, c’est qu’il ne considère pas que vous avez eu des contacts étroits avec les personnes atteintes. Source : Service de santé de Sudbury et du district

Sudbury dans la catégorie verte

Selon le nouveau cadre d'intervention contre la COVID-19 du gouvernement de l'Ontario, le Service de santé de Sudbury et du district se trouve en ce moment dans la catégorie : Prévenir - vert. La mesure entre en vigueur le samedi 7 novembre à 0 : 01 h.

La COVID-19 trouvera le moyen de se faufiler si nous lui en donnons l’occasion. En fin de semaine, tout particulièrement, gardons la tête haute et notre masque sur notre visage. Brian Bigger, maire de Sudbury

Le maire de Sudbury, Brian Bigger encourage sa population à porter le masque (archives). Photo : Radio-Canada / Colin Butler

Les autorités de la santé surveilleront l'évolution de la situation afin de déterminer si la récente augmentation de cas dans la région aura une influence sur son classement.

Il revient au gouvernement provincial de déterminer si Sudbury doit ou non passer à la catégorie suivante, c'est-à-dire la jaune - Protéger.

Un changement de catégorie entraînerait automatiquement l'application d'autres mesures plus ciblées pour endiguer la contamination.

Ailleurs dans le Nord de l'Ontario

À Kenora, le Bureau de santé du Nord-Ouest a confirmé un seul nouveau cas de COVID-19 le 6 novembre.

L'autorité de la santé indique être en contact avec la personne contaminée, mais de plus amples informations concernant son sexe, son âge et la méthode de contamination ne seront révélés que plus tard.

À Thunder Bay, un seul cas aussi a été rapporté dans une école publique. Toutefois, le Bureau de santé du district de Thunder Bay affirme que rien ne prouve que le virus se soit répandu ailleurs dans l'école.

Le cas est un individu associé à l'école publique St. James. Lakehead Public Schools

La direction du conseil scolaire souligne que les autorités de la santé ont complété leurs enquêtes, et aucun élève ou enseignant est considéré comme un risque élevé. L'école St. James demeure ouverte.