Des commémorations du jour du Souvenir différentes avec la COVID-19

La Filiale 35 de la Légion royale canadienne de Trois-Rivières célèbre le jour du Souvenir, en prévision de la date officielle du 11 novembre. En raison des consignes sanitaires en vigueur, des cérémonies symboliques et privées ont lieu dans différentes villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Quelques légionnaires étaient de passage au parc Marguerite-d’Youville à Nicolet, samedi, pour rendre hommage aux soldats canadiens qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille.

Marie-Claude Miron était également présente pour honorer la mémoire de son fils, le capitaine Maxime Miron-Morin. Ce dernier est décédé dans un accident d’hélicoptère lors d’une mission de l’OTAN, en avril dernier. L’homme originaire de Bécancour a fait partie des cadets de Nicolet dans le passé.

Deux minutes de silence ont été observées, suivi du traditionnel dépôt de couronnes.

D’autres cérémonies auront lieu à Trois-Rivières et Louiseville les 8 et 15 novembre.

Campagne du coquelicot

La campagne du coquelicot bat d'ailleurs son plein à l'approche du jour du Souvenir.

Cette année est cependant bien particulière, alors qu'on craint que cette campagne n'ait pas autant d'impact qu'à la normale.

L'argent amassé lors de la campagne est réinvesti dans des organismes qui viennent en aide aux vétérans et dans l'offre de service leur permettant de demeurer à domicile plus longtemps, par exemple.

On se retrouve avec une clientèle âgée, vulnérable au virus et ils sont doublement touchés par la pandémie. Malheureusement, la campagne n'aura peut-être pas l'impact qu'on aurait voulu qu'elle ait, parce qu'on a pas la possibilité d'avoir le déploiement qu'on voudrait. C'est un peu triste. On espère que les gens vont répondre à l'appel en ligne ou dans des commerces pour pouvoir les aider le plus possible , souligne la présidente d'honneur de la campagne dans la région, Paule Vermot-Desroches.

L'an dernier, 45 000 $ ont pu être amassés pour la cause.