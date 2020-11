Le gouvernement albertain réclame une baisse de 4 % du salaire des fonctionnaires

Le gouvernement albertain réclame une baisse de salaire de 4 % aux fonctionnaires syndiqués. Une reclassification de certains d’entre eux pourrait entraîner une baisse additionnelle de 3 %, selon le syndicat des employés de la province, l'Alberta Union of Provincial Employees (AUPE).

Le gouvernement albertain avait déjà réclamé une baisse de salaire de 1 % aux fonctionnaires.

Vendredi, le ministre des Finances Travis Toews a confirmé dans un communiqué de presse que la province demande une diminution de salaire additionnelle 3 % assortie de 3 ans sans augmentation afin de faire face à la situation économique de la province.

Le gouvernement demande aux fonctionnaires syndiqués de faire partie de la solution, alors que nous faisons face à la pire crise économique en près d’un siècle , dit-il.

Le vice-président de l’ AUPEAlberta Union of Provincial Employees , Kevin Barry, affirme avoir pris connaissance de la nouvelle proposition du gouvernement jeudi.

Réclamer cela maintenant, durant une pandémie, c’est certainement surprenant et décevant. [...] Demander à la fonction publique de compenser pour leur incapacité à créer des emplois pour les Albertains n’aidera pas l’économie , dit-il.

La pandémie et la chute des prix du pétrole ont eu des conséquences désastreuses pour l'économie albertaine. Le déficit anticipé de la province pour 2020 a plus que triplé, pour atteindre plus de 24 milliards de dollars.

Le mois dernier, le premier ministre albertain, Jason Kenney, a annoncé que les salaires du personnel politique de son gouvernement seraient réduits de 7 %.

Cette offre est raisonnable et juste. Le syndicat demande une augmentation de 5 %, alors que des milliers d’Albertains qui travaillent dans le secteur privé ont déjà subi des baisses de salaire , affirme Travis Toews.

Baisse additionnelle de 3 %

Kevin Barry affirme que le gouvernement veut reclasser certaines catégories d’emplois, ce qui pourrait engendrer une baisse de salaire additionnelle de 3 % pour certains travailleurs.

Il ajoute que le syndicat pourrait déposer une plainte pour négociation de mauvaise foi auprès de la Commission des relations de travail de l'Alberta.

Le syndicat des employés de la province et les négociateurs du gouvernement doivent se réunir la semaine prochaine pour poursuivre les négociations.

La chef de l’opposition officielle, la néo-démocrate Rachel Notley, affirme que le gouvernement essaie de régler ses problèmes financiers aux dépens de ses employés, dont beaucoup gagnent environ 50 000 $ par année.

Le problème avec les finances de l’Alberta, ce n’est pas les travailleurs de première ligne qui font leur travail en pleine pandémie. Le problème, c’est Jason Kenney et le Parti conservateur uni , dit-elle.

L’ AUPEAlberta Union of Provincial Employees et la province avaient suspendu les négociations en vue d'une nouvelle convention collective en avril à cause de la pandémie de COVID-19.

Les négociations ont repris le mois dernier. Le syndicat a appris par une lettre de divulgation d’un négociateur du gouvernement que jusqu’à 930 de ses membres pourraient perdre leur emploi.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine