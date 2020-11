L'idée d'une grève fait surface chez les garderies non subventionnées

L'idée d'une grève fait son chemin au sein de certaines garderies non subventionnées ainsi que chez des parents qui y envoient leurs enfants. L'annonce d'un soutien supplémentaire de 50 millions de dollars par le gouvernement Legault, mais réservé uniquement aux milieux de garde subventionnés, a mis le feu aux poudres.

L'argent confirmé par Québec, vendredi, est de l'argent neuf et s'ajoute aux montants déjà consentis annuellement aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés par l'État. Les centres de la petite enfance, les garderies privées subventionnées et les services de garde en milieux familiaux subventionnés y auront droit.

Les nouvelles sommes, dit-on, doivent servir à éponger de nouveaux frais causés par les mesures sanitaires contre la COVID-19. Les gestionnaires doivent composer avec des normes strictes de désinfection, notamment, et des procédures particulières pour l'accueil des enfants.

Rien pour les non subventionnées

Pas un sou n'a cependant été annoncé pour les garderies non subventionnées de la province, lesquelles accueillent près de 80 000 enfants. Plusieurs parents et propriétaires de garderies ont été choqués en apprenant que ces milieux de garde étaient écartés de l'annonce du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

C'est nous rire dans la face, tranche Brigitte Cardinal, fondatrice du Regroupement des parents utilisateurs de garderies non subventionnées. Ils donnent un 50 millions pour les mesures sanitaires. Nos propriétaires de garderies ont payé les mêmes coûts, mais eux ont zéro. C'est une iniquité aberrante.

Quelques centaines de parents ont jusqu'ici demandé officiellement la tenue d'une grève pour faire pression sur le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'existence même du regroupement de Mme Cardinal est basée sur la lutte contre les inégalités entre les parents ayant accès aux places subventionnées et ceux qui doivent se tourner vers les milieux non subventionnés.

Ces garderies, bien qu'elles appliquent le programme éducatif du gouvernement, n'ont pas de soutien de l'État et se financent par la facturation aux parents. Même avec le crédit d'impôt, beaucoup de parents paient plus cher que ceux ayant accès à des places subventionnées au tarif de 8,35 $ par jour.

Le regroupement exige une bonification du crédit d'impôt aux parents pour ramener leurs tarifs vers le 8,35 $ par jour, une mesure évaluée à 200 millions de dollars. En comparaison, Mme Cardinal rappelle le surplus budgétaire de 239 millions de dollars des CPE lors de l'exercice financier 2018-2019.

Menace de grève

Mme Cardinal s'inquiète de voir des garderies non subventionnées en arracher financièrement, ou encore refiler la facture des frais COVID aux parents lors du renouvellement des contrats. Selon elle, si les tarifs augmentent, les inégalités entre les parents ne feraient que se creuser.

Devant la situation, le regroupement a sondé l'intérêt des parents sur la tenue d'une grève avant la fin de l'année . Un moyen de pression que Mme Cardinal espérait repousser depuis la création de son mouvement, dit-elle, ayant préconisé des moyens de pression moins sévères.

On a fait des relations gouvernementales, des relations avec les médias, je vous le jure, on a tout essayé. Brigitte Cardinal, fondatrice, Regroupement de parents utilisateurs de garderies non subventionnées

Quelques centaines de parents ont jusqu'ici répondu positivement à la proposition. Assez pour que le regroupement prenne contact avec l'Association des garderies non subventionnées en installations (AGNSI) pour lui faire part de l'idée. Radio-Canada a cependant pu constater que l'idée ne fait pas l'unanimité parmi les parents du regroupement.

L'AGNSI a de son côté confirmé la réception d'une demande sur la possibilité d'une grève. Le sujet sera à l'ordre du jour lors d'une séance du conseil d'administration, le 13 novembre.

Traitement inégal

L'AGNSI a d'ailleurs ses propres doléances à faire au ministre de la Famille. Elle dénonce vivement un traitement inéquitable entre les garderies non subventionnées et le réseau subventionné.

Depuis le début de la pandémie, les mesures d'aide financière se sont appliquées uniformément à tous les types d'entreprises , fait remarquer son président David Haddaoui, s'interrogeant sur le changement de cap dans les façons de faire du gouvernement.

L'AGNSI soutient que les frais d'exploitation des garderies ont augmenté en flèche dans les derniers mois en raison de l'absentéisme, des ratios revus à la baisse et des investissements dans l'équipement sanitaire. Autrement dit, elles veulent également leur part.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a mandaté une firme privée pour évaluer les besoins chez les garderies non subventionnées. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Ouvrir les livres

La porte n'est pas fermée à double tour du côté du gouvernement Legault et du ministère des Finances. Toutefois, les garderies non subventionnées devront ouvrir leurs livres si elles souhaitent obtenir une aide financière.

Le ministre Mathieu Lacombe a mandaté une firme privée pour faire le portrait de la situation. Les contribuables, je pense qu'ils vont trouver ça logique et responsable que le gouvernement, avant d'allonger des millions de dollars à des entreprises comme des garderies non subventionnées, s'assure de faire ses devoirs , a dit le ministre en entrevue à Radio-Canada, vendredi.

Le cabinet du ministre a rappelé que les garderies non subventionnées n'ont pas de lien financier avec l'État. On a aussi souligné que le gouvernement a versé 52 millions de dollars aux garderies non subventionnées depuis le début de la pandémie, une première .

Ces sommes devaient couvrir les frais fixes durant la fermeture imposée lors des mois d'avril et mai. Elles devaient également éponger les dépenses lors de l'ouverture obligatoire des garderies lors de la mise sur pied du réseau d'urgence au tout début de la pandémie, en mars.

Le cabinet n'a pas commenté la possibilité d'une grève dans les garderies non subventionnées.