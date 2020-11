Avez-vous vu deux jeunes de 13 ans au volant d'une décapotable?

Jakob Burns et Demetry Wright ont été vus pour la dernière fois à leur domicile respectif le jeudi 5 novembre vers 15 h à Chamcook, une petite communauté près de St. Andrews, sur la côte sud de la province.

La GRCGendarmerie royale du Canada a publié un communiqué de presse samedi afin de solliciter l'aide du public, puisqu'elle a suivi certaines pistes et n'a toujours pas réussi à les retrouver .

Dans son communiqué, la GRCGendarmerie royale du Canada mentionne qu'il est possible que les garçons soient au volant d'une SAAB 900 décapotable noire de l'année 1990, immatriculée au Nouveau-Brunswick (GIW 158). L'agence de police fédérale ne précise pas à qui appartient le véhicule et n'explique pas pourquoi elle établit un lien entre cette voiture et la disparition des deux adolescents.

Jakob Burns mesure environ 5 pi 1 po et pèse environ 102 livres. Il a les cheveux bruns de longueur moyenne et les yeux bleus. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait des bottes brunes de marque Timberland, un manteau de cuir noir et un jean troué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La GRC décrit Jakob Burns comme étant mince. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Demetry Wright mesure environ 4 pi 11 po et pèse environ 115 livres. Il a les cheveux bruns longs et les yeux verts. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un chandail à capuchon noir avec le mot TAPOU imprimé sur le devant, et une tuque bleue.