15 cas de COVID-19 de plus en Gaspésie, dont 9 dans Côte-de-Gaspé

La Gaspésie compte 15 nouveaux cas de COVID-19, dont 9 ont été enregistrés dans la MRC de Côte-de-Gaspé. Trois employés de plus du Manoir Saint-Augustin de Gaspé, une résidence pour personnes âgées touchée une éclosion de COVID-19 , ont contracté la maladie.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie appelle les personnes ayant visité la résidence depuis le 27 octobre à observer attentivement leurs symptômes au cours des 14 prochains jours.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux enjoint les personnes ressentant le moindre symptôme à appeler la ligne COVID-19 au 1 877 644-4545.

Le virus a également atteint deux autres résidents au Manoir Lady Maria, qui a elle aussi connu une éclosion, pour un total de 44 résidents et 11 employés touchés.

Nouveaux cas par MRC : 2 cas de la MRC Avignon

3 cas de la MRC Bonaventure

1 cas de la MRC Rocher-Percé

9 cas de la MRC de Côte-de-Gaspé Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Enfin, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux enregistre un cas supplémentaire au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle.

La région compte 18 nouvelles guérisons, mais 198 cas demeurent encore actifs.

Treize nouveaux cas ont été enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie, où une éclosion est en cours à la Résidence des Bâtisseurs de Matane. Quatre résidents et deux travailleurs supplémentaires de la résidence ont reçu un test positif, en date de samedi.

La Gaspésie en orange

Maria, Nouvelle et New Carlisle seront par ailleurs rétrogradées mardi au palier d'alerte orange, a-t-on annoncé samedi après-midi.

L'ensemble de la Gaspésie sera alors en zone orange.

La santé publique a procédé à ce changement en raison d'une amélioration de la situation épidémiologique observée sur ce territoire, d’après le communiqué du gouvernement.