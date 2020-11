Au Témiscamingue, le hockey reprend pour les Pirates et les Titans

La reprise des rencontres entre les Titans de Témiscaming et les Pirates de Ville-Marie se fera dans des conditions strictes pour éviter la propagation de la COVID-19.

Cette fin de semaine auront lieu deux des quatre matchs présaison entre les deux équipes après 8 mois d'absence des arénas.

L'aréna de Témiscaming qui accueille en temps normal environ 700 spectateurs ne pourra recevoir que 42.

Le directeur général et des opérations des Titans, François Harrisson, doit appliquer les mesures de la santé publique et suivre les recommandations de la ligue de hockey junior Greater Metro.

On a régulièrement 600 à 700 spectateurs, vous imaginez la demande de billets que nous avions pour un premier match à se jouer depuis le 12 mars. Mais on a été obligés de limiter à 42 billets, dit-il. Les partisans entrent par une porte, sortiront par une autre, il y a tout un système de flèches qui leur permet de déambuler dans l'aréna, toujours en portant un masque. Les informations sont prises, nom et numéro de téléphone au cas ou il y aurait une contamination.

Les spectateurs sont admis dans un maximum de 50 personnes, moins le personnel requis à la tenue du match… Nous n'avions que 42 billets à vendre. François Harrisson

Pour les joueurs aussi il y a tout un protocole à respecter.

Chaque joueur aura sa propre bouteille d'eau, sa propre serviette et ses équipements désinfectés après chaque match.

Sur la glace aussi des normes sanitaires doivent être prises en compte nous dit Francois Harrisson.

Au lieu de jouer un match traditionnel à 20 joueurs contre 20 joueurs, mises en échec permises, dans ce cas-ci, la partie il n’y a pas plus que 11 joueurs de chaque côté -une unité de 5 avec un gardien et 5 joueurs sur le banc- et sans mise en échec , fait savoir le directeur général.