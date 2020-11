La vice-présidente du Musée des beaux-arts du Canada Anne-Marie Applin est décédée

Anne-Marie était une femme exceptionnelle et accomplie, qui apportait une passion et une solide éthique de travail à tout ce qu’elle réalisait. Françoise Lyon, présidente du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada

Par voie de communiqué, la présidente du conseil d'administration Françoise Lyon partage : en plus d’avoir fondé sa propre entreprise de marketing, elle a démontré, au sein des nombreux conseils où elle a siégé, un intérêt et des compétences dans une vaste gamme de domaines, allant des arts et de la finance à la planification de projets, en passant par l’éducation, les soins de santé et les affaires gouvernementales.

En effet, durant sa carrière, cette passionnée de marketing a fait partie de nombreux conseils d’administration dont ceux de l’Empire Club of Canada, de l’Office national du film du Canada et de TVOntario.

Qualifiée d’experte en stratégie marketing, communications et image de marque par ses pairs, Anne-Marie Applin a fondé et présidé Applin Marketing. L’entreprise avait notamment pour clients des banques, des hôpitaux et des entreprises pharmaceutiques notamment.

Elle est aussi récipiendaire de médailles des jubilés d’or et de diamant de la reine Elizabeth II en guise de reconnaissance à sa contribution envers la communauté et le Canada.

C’est avec grande tristesse que j’ai appris le décès d’Anne-Marie , déclare la directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda.

Le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa. (archives) Photo : Dereck Doherty

Elle était une source d’inspiration pour le Musée et elle soutenait profondément notre travail. Non seulement Anne-Marie était une fervente alliée des femmes occupant des postes de direction, mais aussi la mère de deux femmes extraordinaires, Kate et Stephanie. Nous sommes de tout cœur avec elles et avec la famille élargie d’Anne-Marie et ses amis en ces jours difficiles.

Madame Applin avait 68 ans.